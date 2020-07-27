В КБР число жертв коронавируса достигло 68

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два человека – женщины 1957 и 1966 годов рождения, жительницы селения Тамбовское и поселка Кенже", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 16 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5916. Выздоровели за сутки 22 человека, всего выздоровевших в регионе - 5437. В госпиталях находятся 425 пациентов, из них 21 человек – в реанимациях.