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Распространение нового коронавируса
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В КБР число жертв коронавируса достигло 68
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число летальных случаев в республике выросло до 68, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:04
распространение нового коронавируса
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кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР число жертв коронавируса достигло 68

11:04 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число летальных случаев в республике выросло до 68, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два человека – женщины 1957 и 1966 годов рождения, жительницы селения Тамбовское и поселка Кенже", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 16 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5916. Выздоровели за сутки 22 человека, всего выздоровевших в регионе - 5437. В госпиталях находятся 425 пациентов, из них 21 человек – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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