В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 132

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло со 130 до 132, сообщает областное правительство.

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 26 июля количество летальных исходов достигло 130.

"Сто тридцать два человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4478 случаев. За весь период выздоровели 3797 пациентов.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.