Творческая встреча с кинорежиссером Александром Адабашьяном

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30 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заслуженным художником РСФСР, кинорежиссером Александром АДАБАШЬЯНОМ в преддверии отмечаемого 10 августа 75-летнего юбилея.