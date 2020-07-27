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Творческая встреча с кинорежиссером Александром Адабашьяном
30 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заслуженным художником РСФСР, кинорежиссером Александром АДАБАШЬЯНОМ в преддверии отмечаемого 10 августа 75-летнего юбилея.
2020-07-27T18:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574966737.jpg?1595863291
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Творческая встреча с кинорежиссером Александром Адабашьяном

10:54 27.07.2020 (обновлено: 18:21 27.07.2020)
24
30 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заслуженным художником РСФСР, кинорежиссером Александром АДАБАШЬЯНОМ в преддверии отмечаемого 10 августа 75-летнего юбилея.
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