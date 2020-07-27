Онлайн-брифинг председателя Комитета СФ по соцполитике Инны Святенко

В ходе мероприятия будут прокомментированы обсуждаемые в верхней палате парламента законопроекты и уже принятые законы. Речь пойдет о принятии закона о поправках к Конституции Российской Федерации, о правовом регулировании в сфере молодежной политики, о едином государственном регулировании оборота и потребления табачной и никотиносодержащей продукции, о поддержке многодетных семей, о расширении применения дистанционных форм работы в трудовых отношениях. Особое внимание будет уделено пакету федеральных законов, направленных на борьбу с COVID-19.