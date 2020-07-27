В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 240

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, которые скончались в больницах Свердловской области, за сутки увеличилось на четыре и достигло 240, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 19 725 случаев заболевания, из них 252 – за последние сутки.
"Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 240", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 – на аппаратах ИВЛ. Также 701 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 14 502 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.