В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 240

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 19 725 случаев заболевания, из них 252 – за последние сутки.

В штабе уточнили, что состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 – на аппаратах ИВЛ. Также 701 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 14 502 человека.