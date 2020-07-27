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Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:45
михаил мишустин
правительство рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
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РИА Новости
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видео, михаил мишустин, правительство рф, политика
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
2020-07-27T10:45
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PT4M28S

Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция

10:45 27.07.2020
9492
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
6112012
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Михаил МишустинПравительство РФПолитика
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