Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
https://ria.ru/20200727/1574961074.html
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:45
2020-07-27T10:45
михаил мишустин
правительство рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
2020-07-27T10:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, михаил мишустин, правительство рф, политика
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
2020-07-27T10:45
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PT4M28S
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
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