Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574954338.html
СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
Власти США могут ввести санкции в отношении маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара из-за блокировки поставок нефти, сообщает газета Wall... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:16
халифа хафтар
ливия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_50406b43ed6fd5a87382efc9d658af27.jpg
https://ria.ru/20200713/1574269891.html
https://ria.ru/20200703/1573873265.html
https://ria.ru/20200707/1574016155.html
1
ливия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_50406b43ed6fd5a87382efc9d658af27.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_4fb7a77ca9544b3bac917b5b9143fa89.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_406:0:2454:2048_1400x0_80_0_0_fa066918c2e1b6408b851f94348381a4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халифа хафтар, ливия, сша, в мире

СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти

01:16 27.07.2020
852
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти США могут ввести санкции в отношении маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара из-за блокировки поставок нефти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
По словам неназванных американских чиновников, Вашингтон угрожал Хафтару санкциями из-за его отказа возобновить экспорт нефти. При этом, как заявили газете европейские и ливийские чиновники, которых она тоже не называет, сперва маршал якобы согласился открыть порты для экспорта, но потом передумал.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
13 июля, 12:46
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Один из собеседников издания также сообщил, что госдепартамент США передал Хафтару послание с угрозой ввода санкций, при этом отмечает газета, что в Вашингтоне думают, что санкции могут заставить Хафтара "найти взаимопонимание с соперниками в Триполи и разорвать связи с Россией".
По данным учета имущества, которые приводит газета, у ливийского маршала в американском штате Вирджиния, в котором Хафтар "жил в изгнании", есть собственность. В частности, речь идет о ранчо стоимостью 185 тысяч долларов и жилье за 364 тысячи долларов. Наличие у Хафтара гражданства США, а также предполагаемые связи с ЦРУ во времена Муаммара Каддафи, как пишет газета, делает его "уязвимым" в вопросе введения американских санкций, пишет газета.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
3 июля, 20:42
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила 10 июня о повторной блокировке крупнейшего в стране месторождения Шарара спустя несколько часов после возобновления его работы. По данным NOC, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии превышают шесть миллиардов долларов.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
7 июля, 16:24
МУС согласился начать расследование действий армии Хафтара
2173024
Обсудить 1
Халифа ХафтарЛивияСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Джо Байден
Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
Флаги Евросоюза и стран G7
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Флаг ДНР
В ДНР заявили о готовности реагировать на нарушения прекращения огня
Врач
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Здание Счетной палаты РФ в Москве
Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
СК рассказал о самой популярной в России схеме ухода от уплаты налогов
Актриса Лариса Гузеева
Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
Набережная реки Кама в Перми
Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число больных COVID-19 превысило 2,4 миллиона человек
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Бурый медведь
На Камчатке нашли тело убитого медведем пенсионера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02В Афинах обстреляли журналиста скандальной газеты, сообщило издание
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при коронавирусе заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
08:03Новый российский космический робот может остаться без личного имени
07:58Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
07:56В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме
Лента новостейМолния