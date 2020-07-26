Белорусского оппозиционера Тихановского внесли в базу "Миротворца"

В июле Тихановский также получил 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая. За время нахождения в СИЗО видеоблогер несколько раз помещался в карцер. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.