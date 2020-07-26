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Интернет-омбудсмен посчитал рост цен на интернет неизбежным
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с "360" перечислил несколько факторов, которые влияют на повышение стоимости домашнего интернета в России. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий мариничев
вымпелком
акадо
мтс
интернет
экономика
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий мариничев, вымпелком, акадо, мтс, интернет, экономика

Интернет-омбудсмен посчитал рост цен на интернет неизбежным

14:42 26.07.2020 (обновлено: 17:54 26.07.2020)
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© Depositphotos / Natali SammmДевушка печатает на клавиатуре
Девушка печатает на клавиатуре
© Depositphotos / Natali Sammm
Девушка печатает на клавиатуре. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с "360" перечислил несколько факторов, которые влияют на повышение стоимости домашнего интернета в России.
В качестве одного из пунктов он назвал курс рубля. Он напомнил, что вся инфраструктура строится на импортном оборудовании.
"Цена в рублях оборудования и самой Сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг", — пояснил он. Кроме того, роль сыграл и пакет антитеррористических законов, а также пандемия коронавируса. Люди, как отметил эксперт, стали больше проводить время в Сети.
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Он не исключил, что операторы, подняв цены, могут предложить клиентам более высокую скорость и число сервисов.
"В целом, наверное, удивляться не приходится…" — заявил Мариничев.
Ранее о возможном повышении цены на домашний интернет и ТВ на 15 процентов за этот год сообщила газета "Известия" со ссылкой на экспертов. Подобное решение провайдеры сделали на фоне развития ситуации с коронавирусом: многие люди стали проводить больше времени в Сети из-за удаленки, а также пользоваться большим числом сервисов.
С 27 июля "Вымпелком" повысит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей и при этом поднимет скорость до 100 Мбит в секунду. Аналогичные изменения затронут пользователей "Акадо", МТС и "ЭР-Телеком". "Ростелеком" также не исключил возможного изменения цен.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МариничевВымпелКомАкадоМТСИнтернетЭкономика
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