Интернет-омбудсмен посчитал рост цен на интернет неизбежным

В качестве одного из пунктов он назвал курс рубля. Он напомнил, что вся инфраструктура строится на импортном оборудовании.

"Цена в рублях оборудования и самой Сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг", — пояснил он. Кроме того, роль сыграл и пакет антитеррористических законов, а также пандемия коронавируса. Люди, как отметил эксперт, стали больше проводить время в Сети.