Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574940192.html
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, как отличить грипп от... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://ria.ru/20200724/1574891328.html
https://ria.ru/20200601/1572291272.html
https://ria.ru/20200723/1574811485.html
Пустое бла, бла, бла...
15
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_45a36662a60d44970fc34542484885ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, михаил мишустин, общество

В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа

14:25 26.07.2020 (обновлено: 23:26 26.07.2020)
26304
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, как отличить грипп от COVID-19.
"На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп", — объяснил он.
Медик готовит шприц с вакциной
24 июля, 21:15Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал о бесплатной вакцинации от коронавируса в Москве
Характерные симптомы заражения коронавирусом — потеря обоняния и чувства вкуса, добавил Тяжельников.
При этом специалист напомнил, что COVID-19 может протекать по-разному, эта болезнь до конца не изучена.

Вакцинация от коронавируса

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация в России будет проходить на добровольной основе.
Он отметил, что процесс будет проходить поэтапно. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией, в частности медицинские работники.
Министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Всего в отделениях реанимации находятся 3100 россиян. При этом в столице, например, заболеваемость COVID-19 идет на спад.
Евгений Комаровский
1 июня, 14:00Распространение нового коронавируса
Доктор Комаровский опроверг новый миф о профилактике коронавируса
Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что специалисты не ожидают значительного роста заболеваемости COVID-19 этой осенью.
Тем не менее, уточнил он, небольшой всплеск заражения коронавирусом возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируют новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций.
В пресс-службе Минздрава также констатировали, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается непростой.
Мурашко подчеркивал, что все ограничения планируют снять к февралю. По его словам, для этого необходимо, чтобы выработался популяционный иммунитет, в том числе при помощи лекарственных препаратов.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
23 июля, 17:36Распространение нового коронавируса
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
"Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим на новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", — сказал он журналистам.
Премьер-министр Михаил Мишустин, со своей стороны, заявлял, что ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны.

Разработка вакцины

В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Из военного госпиталя уже выписали вторую группу из 20 добровольцев.
У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.
Также разрешение на проведение клинических испытаний вакцины уже получил центр "Вектор".
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
25150020
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Пустое бла, бла, бла...
26 июля, 15:31
aadreyt68
800007
Рекомендуем
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 80
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
На Кубани выявили 94 новых случая COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Во Франции объявили бесплатное тестирование на коронавирус
Врач
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Полиэтиленовые пакеты
В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Актриса Оливия де Хэвилленд
Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни
Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Анастасия Ивлеева
Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Американская телеведущая Виктория Прайс
В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак
Строительство газопровода Северный поток-2
Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния