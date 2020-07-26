В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции " Говорит Москва " рассказал, как отличить грипп от COVID-19.

"На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп", — объяснил он.

Характерные симптомы заражения коронавирусом — потеря обоняния и чувства вкуса, добавил Тяжельников.

При этом специалист напомнил, что COVID-19 может протекать по-разному, эта болезнь до конца не изучена.

Вакцинация от коронавируса

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация в России будет проходить на добровольной основе.

Он отметил, что процесс будет проходить поэтапно. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией, в частности медицинские работники.

Министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Всего в отделениях реанимации находятся 3100 россиян. При этом в столице, например, заболеваемость COVID-19 идет на спад.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что специалисты не ожидают значительного роста заболеваемости COVID-19 этой осенью.

Тем не менее, уточнил он, небольшой всплеск заражения коронавирусом возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируют новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций.

В пресс-службе Минздрава также констатировали, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается непростой.

Мурашко подчеркивал, что все ограничения планируют снять к февралю. По его словам, для этого необходимо, чтобы выработался популяционный иммунитет, в том числе при помощи лекарственных препаратов.

"Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим на новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", — сказал он журналистам.

Премьер-министр Михаил Мишустин , со своей стороны, заявлял, что ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны.

Разработка вакцины

В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Из военного госпиталя уже выписали вторую группу из 20 добровольцев.

У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.