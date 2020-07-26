https://ria.ru/20200726/1574934569.html
В Минобороны заявили об испытаниях подлодки — носителя "Посейдонов"
Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя беспилотных подводных аппаратов... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:48
2020-07-26T18:47
новое оружие россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
оборонпром
безопасность
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Сергей Смирнов
Насколько я понимаю Посейдон можно просто на грузовике к берегу подвезти и в воду сгрузить, а дальше он сам до Америки или до Англии доплывёт. То есть помимо подводных лодок будут и наземные носители, типа как Тополя на мобильных пусковых установках.
107
Радик Сафаргалиев
Молодцы! Очень нужное дело делают. У нас нет альтернативы. Или у России будет сильный Флот (С Праздником Военные Моряки!!!) и Армия или России не будет совсем.
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонпром, безопасность
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщает Минобороны
.
"Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что сейчас успешно завершаются и работы по созданию гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".
Подлодку "Белгород", которая стала экспериментальным носителем системы "Посейдон", спустили на воду весной 2019 года. Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Сообщалось, что испытания подлодки и беспилотников займут не менее двух лет.
Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин
рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию.
По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Первым штатным носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка проекта 098531 "Хабаровск". По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, ее планируется спустить на воду в ближайшие месяцы. Тактико-технические характеристики подлодки официально не разглашаются, однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость — 30-32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее ста человек.