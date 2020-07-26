В Минобороны заявили об испытаниях подлодки — носителя "Посейдонов"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщает Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщает Минобороны

"Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что сейчас успешно завершаются и работы по созданию гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".

Подлодку "Белгород", которая стала экспериментальным носителем системы "Посейдон", спустили на воду весной 2019 года. Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Сообщалось, что испытания подлодки и беспилотников займут не менее двух лет.

Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию.

По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.