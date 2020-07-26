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Новое оружие России
https://ria.ru/20200726/1574934569.html
В Минобороны заявили об испытаниях подлодки — носителя "Посейдонов"
Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя беспилотных подводных аппаратов... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:47
новое оружие россии
россия
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оборонпром
безопасность
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Насколько я понимаю Посейдон можно просто на грузовике к берегу подвезти и в воду сгрузить, а дальше он сам до Америки или до Англии доплывёт. То есть помимо подводных лодок будут и наземные носители, типа как Тополя на мобильных пусковых установках.
107
Молодцы! Очень нужное дело делают. У нас нет альтернативы. Или у России будет сильный Флот (С Праздником Военные Моряки!!!) и Армия или России не будет совсем.
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155114/88/1551148838_0:5:1244:705_1400x0_80_0_0_630a721df318e8d5768e02ac81361624.jpg
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60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонпром, безопасность

В Минобороны заявили об испытаниях подлодки — носителя "Посейдонов"

11:48 26.07.2020 (обновлено: 18:47 26.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПолигонные испытания комплекса "Посейдон"
Полигонные испытания комплекса Посейдон
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Полигонные испытания комплекса "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщает Минобороны.
"Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе", — говорится в сообщении.
Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
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В Минобороны добавили, что сейчас успешно завершаются и работы по созданию гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".
Подлодку "Белгород", которая стала экспериментальным носителем системы "Посейдон", спустили на воду весной 2019 года. Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Сообщалось, что испытания подлодки и беспилотников займут не менее двух лет.
Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию.
По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Первым штатным носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка проекта 098531 "Хабаровск". По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, ее планируется спустить на воду в ближайшие месяцы. Тактико-технические характеристики подлодки официально не разглашаются, однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость — 30-32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее ста человек.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
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"Страшное оружие". Военный обозреватель об аппаратах "Посейдон"
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Новое оружие РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ОборонпромБезопасность
Популярные комментарии
Насколько я понимаю Посейдон можно просто на грузовике к берегу подвезти и в воду сгрузить, а дальше он сам до Америки или до Англии доплывёт. То есть помимо подводных лодок будут и наземные носители, типа как Тополя на мобильных пусковых установках.
26 июля, 11:58
СССергей Смирнов
86173001
Молодцы! Очень нужное дело делают. У нас нет альтернативы. Или у России будет сильный Флот (С Праздником Военные Моряки!!!) и Армия или России не будет совсем.
26 июля, 13:13
РСРадик Сафаргалиев
5810001
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