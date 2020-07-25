Совет улемов ДУМ РФ выдал фетву о жертвоприношении в Курбан-байрам-2020

Верующие перед началом богослужения в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мусульманские ученые-богословы рекомендовали верующим в праздник Курбан-байрам, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, не совершать жертвоприношение самостоятельно, а перечислить необходимые средства благотворительным фондам и потом уже просто получить разделанное мясо жертвенного животного.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ специально к этому празднику выпустил фетву - богословское заключение, которое опубликовано на сайте ДУМ.

"С учетом сложившейся непростой эпидемиологической ситуации в стране, во избежание скопления людей, желающих совершить жертвоприношение, Совет рекомендует перечислять стоимость курбана в мусульманские благотворительные фонды, которые организуют массовое заклание и централизованную раздачу мяса малоимущим. В этом случае верующий проговаривает намерение, передает стоимость жертвенного животного и просит, чтобы обряд заклания был выполнен от его имени", - говорится в заключении.

Допустимо также, отметил Совет улемов, совершение заклания животных обычном способом, но с соблюдением всех мер предосторожности: социальной дистанции в 1,5 метра и с наличием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Мусульманские богословы напомнили, что жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, а также бараны, овцы и козы. Мясо жертвенного животного делится на три части: одна - неимущим, вторая - на раздачу соседям или угощение родственников и друзей, а третья остается дома для последующего употребления в пищу. Желательно, чтобы раздаваемое мясо бедным и неимущим составило не менее трети от общего количества. При этом продавать мясо жертвенного животного категорически запрещено.

"Если человек желает, то может раздать все, кроме незначительной части, которую оставит себе и своей семье в качестве "табаррукя" (прошения благословения у Всевышнего). Хотя и эту часть может не оставлять, если, например, намерен передать свой курбан через организацию или фонд в качестве благотворительности для малоимущих, проживающих в другой области, другом регионе или государстве", - говорится в фетве.

ДУМ Москвы и благотворительный фонд "Закят" заявили о готовности так организовать работу пунктов выдачи жертвенного мяса заказчикам, чтобы избежать скопления людей. Также предусмотрена услуга доставки жертвенного мяса на дом.