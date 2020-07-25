https://ria.ru/20200725/1574911669.html
Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:24
2020-07-25T21:20
метте фредериксен
майк помпео
северный поток — 2
дания
европа
сша
экономика
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Тимур Рашидов
А с конца сентября начнутся шторма. В общем, вряд ли достроят этот проект.
130
Арсений Новиков
Пи нересте всегда запрещают все работы подводные.
104
51
дания
европа
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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метте фредериксен, майк помпео, северный поток — 2, дания, европа, сша, экономика
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости
. Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2
" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
Отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.
При этом, как отмечает радиостанция, природа сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео
прибыл в Данию
с визитом.
В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен
и министром иностранных дел Йеппе Кофодом. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.
Санкции против "Северного потока — 2"
Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе
поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.
В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.
Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.
При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против "Северного потока — 2". Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
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