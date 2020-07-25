Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода " . Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода " Северный поток — 2 " из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.

В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофодом. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

Санкции против "Северного потока — 2"

Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.

В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.

Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.

При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против "Северного потока — 2". Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.