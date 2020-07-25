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Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T21:20
метте фредериксен
майк помпео
северный поток — 2
дания
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экономика
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А с конца сентября начнутся шторма. В общем, вряд ли достроят этот проект.
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Пи нересте всегда запрещают все работы подводные.
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дания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
метте фредериксен, майк помпео, северный поток — 2, дания, европа, сша, экономика

Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"

15:24 25.07.2020 (обновлено: 21:20 25.07.2020)
62853
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
Отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.
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При этом, как отмечает радиостанция, природа сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом.
В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофодом. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

Санкции против "Северного потока — 2"

Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.
В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.
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Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.
При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против "Северного потока — 2". Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
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Метте ФредериксенМайк ПомпеоСеверный поток — 2ДанияЕвропаСШАЭкономика
Популярные комментарии
А с конца сентября начнутся шторма. В общем, вряд ли достроят этот проект.
25 июля, 15:56
ТРТимур Рашидов
441502168
Пи нересте всегда запрещают все работы подводные.
25 июля, 16:11
Арсений Новиков
3543100115
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