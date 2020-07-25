Эксперт оценил перспективы конструктивного диалога России и США в Вене

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ультимативный и обвинительный тон американской стороны накануне консультаций в Ультимативный и обвинительный тон американской стороны накануне консультаций в Вене по контролю над вооружениями может помешать конструктивному диалогу экспертных групп, заявил РИА Новости научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

США считают неудачными предложения России Китая о заключении договора о контроле над вооружениями в космосе, заявил ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"Полагаю, здесь действительно много показного, особенно с учетом очередных обвинений в "испытаниях противоспутниковых систем", публикация которых (причем с участием британских союзников США) явно синхронизирована с подготовкой к венским консультациям, а не с самой "инспекцией" на орбите, сообщение о которой Минобороны России распространило еще 15 июля", - обратил внимание Стефанович.

Вместе с тем, считает он, в целом достаточно детальная публичная формулировка проблемных вопросов с американской стороны "может быть полезной для общественности в контексте консультаций".

"Скажем так, очерчен круг тем, о которых будут спрашивать по итогам. С другой стороны, такая публичность заставляет усомниться в конструктивном настрое: независимо от содержания и результатов консультаций, всегда можно раскрутить пропагандистскую кампанию в духе "русские не согласились с нашими обвинениями, значит, они замышляют плохое", - добавил эксперт.

"В целом дипломатический стиль американских коллег все более смещен в сторону громких заявлений, обвинений и ультиматумов, что наносит определенный ущерб эффективности, однако профессиональная дискуссия делегаций (вроде бы, весьма представительных) не исключена", - сказал Стефанович.

Он отметил еще одну важную деталь: если в США в официальных заявлениях читается некоторое "разделение" трех рабочих форматов: "космическая безопасность" - это одно, а "ядерные доктрины и боеголовки" и "транспарентность и верификация" - это другое, то с российской стороны все три темы объединены в единые рамки "двустороннего стратегического диалога".

"Причем не "боеголовки", а "потенциалы", и это тоже весьма важное различие", - подчеркнул эксперт.

По его словам, "неплохой" можно считать озвученную накануне встречи идею США о космической горячей линии с РФ. "Идея неплохая, если будет настрой на создание действительно работающего инструмента. В случае с кибербезопасностью (параллели с этой тематикой проводил в том числе и господин Форд) горячая линия особо не помогает деэскалации, как известно", - резюмировал эксперт.