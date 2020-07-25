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Эксперт оценил перспективы конструктивного диалога России и США в Вене
Ультимативный и обвинительный тон американской стороны накануне консультаций в Вене по контролю над вооружениями может помешать конструктивному диалогу... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:20
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выход сша из договора о рсмд
вена
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, выход сша из договора о рсмд, вена, сша, в мире

Эксперт оценил перспективы конструктивного диалога России и США в Вене

15:20 25.07.2020
596
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ультимативный и обвинительный тон американской стороны накануне консультаций в Вене по контролю над вооружениями может помешать конструктивному диалогу экспертных групп, заявил РИА Новости научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
США считают неудачными предложения России и Китая о заключении договора о контроле над вооружениями в космосе, заявил ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
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"Полагаю, здесь действительно много показного, особенно с учетом очередных обвинений в "испытаниях противоспутниковых систем", публикация которых (причем с участием британских союзников США) явно синхронизирована с подготовкой к венским консультациям, а не с самой "инспекцией" на орбите, сообщение о которой Минобороны России распространило еще 15 июля", - обратил внимание Стефанович.
Вместе с тем, считает он, в целом достаточно детальная публичная формулировка проблемных вопросов с американской стороны "может быть полезной для общественности в контексте консультаций".
"Скажем так, очерчен круг тем, о которых будут спрашивать по итогам. С другой стороны, такая публичность заставляет усомниться в конструктивном настрое: независимо от содержания и результатов консультаций, всегда можно раскрутить пропагандистскую кампанию в духе "русские не согласились с нашими обвинениями, значит, они замышляют плохое", - добавил эксперт.
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"В целом дипломатический стиль американских коллег все более смещен в сторону громких заявлений, обвинений и ультиматумов, что наносит определенный ущерб эффективности, однако профессиональная дискуссия делегаций (вроде бы, весьма представительных) не исключена", - сказал Стефанович.
Он отметил еще одну важную деталь: если в США в официальных заявлениях читается некоторое "разделение" трех рабочих форматов: "космическая безопасность" - это одно, а "ядерные доктрины и боеголовки" и "транспарентность и верификация" - это другое, то с российской стороны все три темы объединены в единые рамки "двустороннего стратегического диалога".
"Причем не "боеголовки", а "потенциалы", и это тоже весьма важное различие", - подчеркнул эксперт.
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По его словам, "неплохой" можно считать озвученную накануне встречи идею США о космической горячей линии с РФ. "Идея неплохая, если будет настрой на создание действительно работающего инструмента. В случае с кибербезопасностью (параллели с этой тематикой проводил в том числе и господин Форд) горячая линия особо не помогает деэскалации, как известно", - резюмировал эксперт.
Последние российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Обсуждалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
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РоссияВыход США из договора о РСМДВенаСШАВ мире
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