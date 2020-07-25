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В МЧС рассказали, как спастись от сильной жары
Специалисты МЧС России рассказали о первых симптомах теплового удара и о том, как уберечь себя от перегрева, напомнив, что чрезмерное питье на жаре опасно для... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС рассказали, как спастись от сильной жары

04:33 25.07.2020 (обновлено: 07:37 25.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Горожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Горожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты МЧС России рассказали о первых симптомах теплового удара и о том, как уберечь себя от перегрева, напомнив, что чрезмерное питье на жаре опасно для сердца.
Спасатели предупреждают, что тепловой удар развивается стремительно, поэтому, выходя на улицу, рекомендуется надеть головной убор и легкую одежду. Желательно соблюдать правильный питьевой режим: неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце. В ведомстве также советуют чаще находиться в тени, избегать тяжелых физических нагрузок и воздержаться от алкоголя. А тем, кто загорает, не советуют принимать солнечные ванные на голодный желудок или сразу после еды.
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В МЧС подчеркнули, что тепловой удар может привести к стойкому повреждению мозга и даже смерти.
Спасатели также советуют особую осторожность проявлять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдающим ожирением или тиреотоксикозом, а также детям и пожилым.
Первые признаки теплового удара — сильная головная боль, слабость и головокружение. Кожа краснеет и становится горячей, но потоотделение отсутствует, может начаться тошнота и рвота. При этом учащается сердцебиение и дыхание, температура тела может подняться до опасных отметок — до 42 градусов.
Чтобы помочь человеку, получившему тепловой удар, нужно как можно скорее увести пострадавшего в прохладное место, необходимо следить, чтобы голова находилась на одном уровне с телом. Человека с тепловым ударом рекомендуется избавить от лишней или обтягивающей одежды. А на голову и тело положить мокрые полотенца, при этом они не должны нагреваться.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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