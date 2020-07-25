В МЧС рассказали, как спастись от сильной жары

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты Специалисты МЧС России рассказали о первых симптомах теплового удара и о том, как уберечь себя от перегрева, напомнив, что чрезмерное питье на жаре опасно для сердца.

Спасатели предупреждают, что тепловой удар развивается стремительно, поэтому, выходя на улицу, рекомендуется надеть головной убор и легкую одежду. Желательно соблюдать правильный питьевой режим: неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце. В ведомстве также советуют чаще находиться в тени, избегать тяжелых физических нагрузок и воздержаться от алкоголя. А тем, кто загорает, не советуют принимать солнечные ванные на голодный желудок или сразу после еды.

В МЧС подчеркнули, что тепловой удар может привести к стойкому повреждению мозга и даже смерти.

Спасатели также советуют особую осторожность проявлять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдающим ожирением или тиреотоксикозом, а также детям и пожилым.

Первые признаки теплового удара — сильная головная боль, слабость и головокружение. Кожа краснеет и становится горячей, но потоотделение отсутствует, может начаться тошнота и рвота. При этом учащается сердцебиение и дыхание, температура тела может подняться до опасных отметок — до 42 градусов.