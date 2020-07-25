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В Екатеринбурге появится музей архитектурных макетов для слабовидящих
В Екатеринбурге представили первые макеты музея "Город-конструктор". Проект даст возможность людям с нарушениями зрения познакомиться с главными историческими и РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:00
2020-07-25T08:13
екатеринбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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екатеринбург, хорошие новости, свердловская область
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге представили первые макеты музея "Город-конструктор". Проект даст возможность людям с нарушениями зрения познакомиться с главными историческими и культурными зданиями Екатеринбурга и Свердловской области: их можно будет собрать, как конструкторы, говорится на сайте правительства Свердловской области.
Как рассказал идеолог проекта, искусствовед Алексей Филатов, после потери зрения он все равно остался в профессии: сначала преподавал в университете историю искусств, а потом стал работать в школе с незрячими и слабовидящими детьми, которым очень сложно объяснить, что такое архитектура и памятник, с помощью традиционных учебных пособий.
У слепого человека пространство заканчивается на кончиках пальцев вытянутой руки. Ему сложно объяснить всю прелесть архитектурных нюансов, тонкостей, объяснить, как это выглядит, в чем разница между различными архитектурными стилями", – делится Филатов.
Так у искусствоведа появилась идея напечатать на 3D-принтере античный храм и использовать его для работы с детьми с нарушениями зрения. Создать такой храм удалось на собранные фондом "Другой мир" деньги. С этим макетом Алексей Филатов проехал по многим российским городам, где проводил уроки истории, искусства и культуры для детей и взрослых. Постепенно это выросло в идею создать целую выставку с макетами разных зданий. Средства на реализацию проекта были выделены из Фонда президентских грантов.
Мы решили сделать макеты разборными. Например, открыв купол цирка, можно посмотреть, что внутри. Люди с нарушением зрения от рождения не знают, что такое арена, что такое чаша зала. На словах не объяснить, как арки держат купол цирка", – отмечает Филатов.
Сейчас уже готовы 3D-модели таких извест ных региональных памятников, как здание Уральского федерального университета (бывшего УПИ), Белая башня, Вознесенская церковь, цирк, Водонапорная башня в Историческом сквере, Невьянская башня и Свято-Троицкий собор в Верхотурье. Всего в экспозиции будет собрано 50 подобных макетов.
Внутреннее убранство зданий мы постарались сохранить максимально таким, каким оно было, либо таким, какое оно есть сейчас. Все несущие стены сохранены, временные перегородки убраны. В здании УПИ показан большой зал, библиотеки. В Сретенской церкви – иконостас и сохранены надписи", – рассказала учредительница и президент фонда "Другой мир" Наталья Заиченко.
Все элементы выставки выполнены в разном масштабе, например размер макетов Невьянской и Белой башен по отношению к реальным зданиям 1:50. Есть также здания масштабов 1:100 и 1:200. При этом все 3D-модели сделаны разборными и выставку можно полностью перевозить из города в город либо передавать отдельные экспонаты на занятия в школы.