Госдолг Тамбовской области сократится более чем на 322 млн рублей

ТАМБОВ, 24 июл - РИА Новости. Принятые изменения в бюджет . Принятые изменения в бюджет Тамбовской области на текущий финансовый год, приведут к сокращению госдолга региона более чем на 322 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он пояснил, что в связи с поступлением в бюджет области дополнительных средств администрация региона предложила увеличить доходную часть бюджета на 2,2 миллиарда рублей, а расходную часть - на 1,8 миллиардов рублей. При этом дефицит бюджета сокращается на сумму 322,5 миллиона. рублей, на эту же сумму уменьшается и размер государственного долга. В пятницу на 55 заседании Тамбовской областной думы депутаты рассмотрели проект изменений в бюджет области на текущий финансовый год в двух чтениях и приняли его в целом.

"Дополнительные средства направятся, в частности, в сферу здравоохранения, на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на поддержку малого и среднего предпринимательства, на развитие сельского хозяйства области. Более 207 миллионов рублей выделят на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, 190 миллионов рублей будут направлены на строительство общеобразовательной школы в Котовске; 7,7 миллионов рублей - на строительство детского сада в Уварово; 125 миллионов рублей на государственную поддержку увеличения ? (площадей?) масличных культур; 132 миллиона рублей - на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.