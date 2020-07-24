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Тамбовская область
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Госдолг Тамбовской области сократится более чем на 322 млн рублей
Принятые изменения в бюджет Тамбовской области на текущий финансовый год, приведут к сокращению госдолга региона более чем на 322 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:19
тамбовская область
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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экономика

Госдолг Тамбовской области сократится более чем на 322 млн рублей

17:19 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТАМБОВ, 24 июл - РИА Новости. Принятые изменения в бюджет Тамбовской области на текущий финансовый год, приведут к сокращению госдолга региона более чем на 322 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он пояснил, что в связи с поступлением в бюджет области дополнительных средств администрация региона предложила увеличить доходную часть бюджета на 2,2 миллиарда рублей, а расходную часть - на 1,8 миллиардов рублей. При этом дефицит бюджета сокращается на сумму 322,5 миллиона. рублей, на эту же сумму уменьшается и размер государственного долга. В пятницу на 55 заседании Тамбовской областной думы депутаты рассмотрели проект изменений в бюджет области на текущий финансовый год в двух чтениях и приняли его в целом.
"Дополнительные средства направятся, в частности, в сферу здравоохранения, на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на поддержку малого и среднего предпринимательства, на развитие сельского хозяйства области. Более 207 миллионов рублей выделят на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", - сказал представитель пресс-службы.
Кроме того, 190 миллионов рублей будут направлены на строительство общеобразовательной школы в Котовске; 7,7 миллионов рублей - на строительство детского сада в Уварово; 125 миллионов рублей на государственную поддержку увеличения ? (площадей?) масличных культур; 132 миллиона рублей - на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.
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В пресс-службе добавили, что изменения в бюджете области также учитывают поддержку из федерального бюджета: в размере 402 миллионов рублей - на обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией; 377 миллионов рублей - на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 6 миллионов рублей - на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских организаций.
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