Россия тестирует быстрый мониторинг подводной обстановки на Черном море

АНАПА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные проводят на Черном море эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Российские военные проводят на Черном море эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Минобороны РФ

"Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса "ЭРА", - говорится в сообщении.

В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные. Разработчики делают ставку на малогабаритную гидроакустическую аппаратуру, так как ее можно разместить и привести в действие в разы быстрее, чем существующие сейчас системы.

Отмечается, что предлагаемые подводные роботы по своим техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Новая система должна будет многократно повысить эффективность реагирования на угрозу с морских направлений.

Эксперимент также должен показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника.

Новые подводные беспилотники для наблюдения и съемки осмотрели в технополисе вице-премьер Юрий Борисов, первый замминистра обороны Руслан Цаликов , замглавы военного ведомства Павел Попов.

Одну из таких подводных систем разработал концерн НПО "Аврора". Как рассказал журналистам главный конструктор концерна Юрий Рожков, комплекс состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Один из них - поисковый, с помощью гидролокатора бокового обзора или многолучевого эхолота может найти целевые объекты в морской акватории и на дне. Второй - инспекционный, оснащен фото-и видеосистемой. Он подходит к обнаруженным объектам и идентифицирует их окончательно. Аппараты имеют возможность передачи координат найденных объектов на наземный или судовой пост управления.

"Основные средства - это гидролокатор бокового обзора. Также есть система фото- и видеонаблюдения, радиосвязь, гидроакустическая система позиционирования... Они могут определить и передать координаты целевых объектов", - отметил Рожков.

По его словам, система из двух аппаратов универсальна, ее можно запускать с любого судна. Аппараты компактные и не тяжелые - достаточно двух человек, чтобы отправить их с необорудованного берега.