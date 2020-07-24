Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574866687.html
Россия тестирует быстрый мониторинг подводной обстановки на Черном море
Российские военные проводят на Черном море эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:51
черное море
сергей гайдук
руслан цаликов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203955_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_305c491566d9ad933eb5c0633de2c28b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574606078.html
https://ria.ru/20200703/1573857108.html
1
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203955_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_305c491566d9ad933eb5c0633de2c28b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203955_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4440dbfaed65d8af6c4eb75a00a5354e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203955_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_45d5b72b1d929b14f17802bad8dec17a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, сергей гайдук, руслан цаликов, безопасность

Россия тестирует быстрый мониторинг подводной обстановки на Черном море

14:51 24.07.2020
304
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийАвтономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
АНАПА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные проводят на Черном море эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Минобороны РФ.
"Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса "ЭРА", - говорится в сообщении.
Строительство газопровода Турецкий поток
20 июля, 16:35
Это не уровень. Эксперты оценили версию Украины о "тайном оружии" РФ
В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные. Разработчики делают ставку на малогабаритную гидроакустическую аппаратуру, так как ее можно разместить и привести в действие в разы быстрее, чем существующие сейчас системы.
Отмечается, что предлагаемые подводные роботы по своим техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Новая система должна будет многократно повысить эффективность реагирования на угрозу с морских направлений.
Эксперимент также должен показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника.
Новые подводные беспилотники для наблюдения и съемки осмотрели в технополисе вице-премьер Юрий Борисов, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замглавы военного ведомства Павел Попов.
Одну из таких подводных систем разработал концерн НПО "Аврора". Как рассказал журналистам главный конструктор концерна Юрий Рожков, комплекс состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Один из них - поисковый, с помощью гидролокатора бокового обзора или многолучевого эхолота может найти целевые объекты в морской акватории и на дне. Второй - инспекционный, оснащен фото-и видеосистемой. Он подходит к обнаруженным объектам и идентифицирует их окончательно. Аппараты имеют возможность передачи координат найденных объектов на наземный или судовой пост управления.
"Основные средства - это гидролокатор бокового обзора. Также есть система фото- и видеонаблюдения, радиосвязь, гидроакустическая система позиционирования... Они могут определить и передать координаты целевых объектов", - отметил Рожков.
По его словам, система из двух аппаратов универсальна, ее можно запускать с любого судна. Аппараты компактные и не тяжелые - достаточно двух человек, чтобы отправить их с необорудованного берега.
Ранее украинский журнал "Черноморская безопасность" при участии экс-командующего ВМС Сергея Гайдука провел исследование, согласно которому Россия якобы размещает оборудование для слежения за подводным оружием противника на объектах газопровода "Турецкий поток" и планирует установить его на "Голубом потоке". Российские военные эксперты сочли такую технологию малоэффективной и слишком дорогой, чтобы всерьез ее рассматривать.
Сборка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
3 июля, 15:46
В США назвали "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон"
2400001
Обсудить 1
Черное мореСергей ГайдукРуслан ЦаликовБезопасность
Рекомендуем
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Ливанские христиане потребовали пересмотреть решение по Айя-Софии
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Дорога в окрестностях Судака
В Крыму создали новое министерство
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Вид на Землю с борта МКС
МИД ответил на заявления США и Британии об испытаниях оружия в космосе
Сотрудники Росгвардии
Совфед одобрил закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Корабли военно-морского флота России во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
Путин попросил Шойгу доложить о подготовке военно-морского парада
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Первый за 86 лет официальный намаз в Айя-Софии
В Айя-Софии завершился первый за 86 лет намаз
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас разъяснил работу мер для защиты территориальной целостности России
Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о подписании перемирия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния