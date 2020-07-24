Посольство Танзании оценило возобновление авиасообщения с Россией

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возобновление авиасообщения с Россией - хорошие новости для Возобновление авиасообщения с Россией - хорошие новости для Танзании , страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать, сообщили РИА Новости в посольстве Танзании в Москве

"Это хорошие новости. Мы открыли наши границы в конце мая, поэтому мы будем рады вам, если вы захотите туда поехать. В любое время, когда захотите приехать, даже завтра, мы будем рады", - сообщили в посольстве.

В посольстве отметили, что Танзания готова принимать столько туристов, сколько захотят приехать. По словам собеседника агентства, в Танзании спокойная ситуация с коронавирусом , по прилету в страну не нужно соблюдать карантин.

"Нет никаких ограничений, никакого карантина. Но нужно соблюдать рекомендации специалистов в области здравоохранения - маски, социальная дистанция. (Эпидемия) почти закончилась", - сказали в дипмиссии. В посольстве добавили, что россияне смогут спокойно проживать в гостиницах и отелях, ситуация в них такая же как и до пандемии.

США. Собеседник агентства отметил, что сейчас в Танзании нет недостатка в туристах, в страну приезжают гости из Европы

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.