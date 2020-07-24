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Посольство Танзании оценило возобновление авиасообщения с Россией
Возобновление авиасообщения с Россией - хорошие новости для Танзании, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:36
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Посольство Танзании оценило возобновление авиасообщения с Россией

14:33 24.07.2020 (обновлено: 14:36 24.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возобновление авиасообщения с Россией - хорошие новости для Танзании, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать, сообщили РИА Новости в посольстве Танзании в Москве.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Это хорошие новости. Мы открыли наши границы в конце мая, поэтому мы будем рады вам, если вы захотите туда поехать. В любое время, когда захотите приехать, даже завтра, мы будем рады", - сообщили в посольстве.
В посольстве отметили, что Танзания готова принимать столько туристов, сколько захотят приехать. По словам собеседника агентства, в Танзании спокойная ситуация с коронавирусом, по прилету в страну не нужно соблюдать карантин.
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"Нет никаких ограничений, никакого карантина. Но нужно соблюдать рекомендации специалистов в области здравоохранения - маски, социальная дистанция. (Эпидемия) почти закончилась", - сказали в дипмиссии. В посольстве добавили, что россияне смогут спокойно проживать в гостиницах и отелях, ситуация в них такая же как и до пандемии.
Собеседник агентства отметил, что сейчас в Танзании нет недостатка в туристах, в страну приезжают гости из Европы и США.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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