https://ria.ru/20200724/1574865136.html
Посольство Танзании оценило возобновление авиасообщения с Россией
Возобновление авиасообщения с Россией - хорошие новости для Танзании, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:33
2020-07-24T14:36
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1400x0_80_0_0_2e813a43866a64c8ec063fce0bd16af2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Возобновление авиасообщения с Россией - хорошие новости для Танзании
, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать, сообщили РИА Новости в посольстве Танзании в Москве
.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией
, Турцией
и Танзанией.
"Это хорошие новости. Мы открыли наши границы в конце мая, поэтому мы будем рады вам, если вы захотите туда поехать. В любое время, когда захотите приехать, даже завтра, мы будем рады", - сообщили в посольстве.
В посольстве отметили, что Танзания готова принимать столько туристов, сколько захотят приехать. По словам собеседника агентства, в Танзании спокойная ситуация с коронавирусом
, по прилету в страну не нужно соблюдать карантин.
"Нет никаких ограничений, никакого карантина. Но нужно соблюдать рекомендации специалистов в области здравоохранения - маски, социальная дистанция. (Эпидемия) почти закончилась", - сказали в дипмиссии. В посольстве добавили, что россияне смогут спокойно проживать в гостиницах и отелях, ситуация в них такая же как и до пандемии.
Собеседник агентства отметил, что сейчас в Танзании нет недостатка в туристах, в страну приезжают гости из Европы
и США
.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.