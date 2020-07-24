Премьер Греции и патриарх Феодор II осудили перевод Айя-Софии в мечеть

АФИНЫ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился в пятницу с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, большая часть встречи была посвящена изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле и превращению его в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.

"Во время встречи у них была возможность обменяться мнениями о разнообразной деятельности греческого православного патриархата на африканском континенте, а также о важнейших современных проблемах, таких как ситуация с пандемией. Большая часть обсуждения была сосредоточена на изменении статуса собора Святой Софии и превращении ее в мечеть, при этом обе стороны выразили разочарование по поводу этого решения, которое является ударом по мирному сосуществованию религий и беспрецедентным оскорблением в отношении объекта всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле проходит первый после 1934 года пятничный намаз.

Премьер-министр Греции высоко оценил деятельность патриархии, которая, по его словам, заслуживает восхищения, и вновь заявил о полной поддержке греческим государством миссии второго греческого православного патриархата и его многогранной работы, сообщила пресс-служба.

Александрийский патриарх Феодор II и архиепископ Афинский и всей Греции Иеронимом стали единственными предстоятелями поместных православных церквей, поддержавшими решение Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию раскольничьей церкви на Украине. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними и заявила о разрыве общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.