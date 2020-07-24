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Религия и мировоззрение
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Премьер Греции и патриарх Феодор II осудили перевод Айя-Софии в мечеть
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился в пятницу с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, большая часть встречи была посвящена... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:58
религия и мировоззрение
религия
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новости - религия и мировоззрение
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353
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Премьер Греции и патриарх Феодор II осудили перевод Айя-Софии в мечеть

13:58 24.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АФИНЫ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился в пятницу с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, большая часть встречи была посвящена изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле и превращению его в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.
"Во время встречи у них была возможность обменяться мнениями о разнообразной деятельности греческого православного патриархата на африканском континенте, а также о важнейших современных проблемах, таких как ситуация с пандемией. Большая часть обсуждения была сосредоточена на изменении статуса собора Святой Софии и превращении ее в мечеть, при этом обе стороны выразили разочарование по поводу этого решения, которое является ударом по мирному сосуществованию религий и беспрецедентным оскорблением в отношении объекта всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле проходит первый после 1934 года пятничный намаз.
Премьер-министр Греции высоко оценил деятельность патриархии, которая, по его словам, заслуживает восхищения, и вновь заявил о полной поддержке греческим государством миссии второго греческого православного патриархата и его многогранной работы, сообщила пресс-служба.
Александрийский патриарх Феодор II и архиепископ Афинский и всей Греции Иеронимом стали единственными предстоятелями поместных православных церквей, поддержавшими решение Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию раскольничьей церкви на Украине. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними и заявила о разрыве общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеРелигияКириакос МицотакисНовости - Религия и мировоззрениеФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковьСтамбулВ мире
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