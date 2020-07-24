Песков назвал санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми

"Подождем, что будет в итоге. Санкции в отношении "Северного потока" — это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. Обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту. Давайте не забывать, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимает участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле реагируют на то, что бюджет США принимается с учетом санкций против "Северного потока — 2".