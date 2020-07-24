Песков назвал санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кремль обеспокоен санкциями против "Северного потока — 2", они неприемлемы и противоречат законодательству, ситуация будет проанализирована для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сенат США одобрил в четверг свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2".
"Подождем, что будет в итоге. Санкции в отношении "Северного потока" — это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. Обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту. Давайте не забывать, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимает участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле реагируют на то, что бюджет США принимается с учетом санкций против "Северного потока — 2".
При этом он добавил, что и РФ, и ее партнеры считают "эти санкции неприемлемыми". "Мы считаем их противоречащими международному законодательству, и, безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели необходимости завершения строительства этого мегапроекта", — заключил Песков.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
"Газпром" предпринимает меры для завершения прокладки газопровода, суть которых он не раскрывал, и ожидает его запуска в конце 2020 либо в начале 2021 года. На данный момент уложено около 94% труб. Вместе с тем 4 июня ряд сенаторов, включая влиятельного республиканца Теда Круза, внесли в сенат США законопроект о новых санкциях против "Северного потока — 2". Согласно их заявлению, санкции распространяются на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.