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Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда
На сайте НАСА опубликованы первые снимки северной полярной части девятого по величине объекта в Солнечной системе — крупнейшего спутника Юпитера — Ганимеда,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:17
риа наука
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юпитер, итальянское космическое агентство, космос - риа наука, наса

Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда

12:08 24.07.2020 (обновлено: 17:17 24.07.2020)
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© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAMПервые снимки северного полюса спутника Юпитера Ганимеда, сделанные космическим аппаратом Juno
Первые снимки северного полюса спутника Юпитера Ганимеда, сделанные космическим аппаратом Juno
© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM
Первые снимки северного полюса спутника Юпитера Ганимеда, сделанные космическим аппаратом Juno
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На сайте НАСА опубликованы первые снимки северной полярной части девятого по величине объекта в Солнечной системе — крупнейшего спутника Юпитера — Ганимеда, сделанные автоматической межпланетной станцией Juno.
Космический корабль НАСА Juno ("Юнона") пролетел вблизи северного полюса Ганимеда 26 декабря 2019 года. Прибор JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) на его борту сумел сделать серию детальных снимков. Ученые впервые получили полное детальное инфракрасное изображение полярной области самой большой планеты-спутника в Солнечной системе, превышающей по размерам Меркурий.
На нем видно, что структура водяного льда на поверхности спутника в полярной области иная, чем на экваторе. Это подтверждает наличие у Ганимеда собственного магнитного поля.
"Данные JIRAM показывают, что лед на северном полюсе Ганимеда и вокруг него изменен в результате осаждения плазмы, — приводятся в пресс-релизе НАСА слова одного из авторов исследования, итальянского астронома Алессандро Мура (Alessandro Mura) из Национального института астрофизики в Риме. — Мы впервые смогли изучить это явление, потому что, благодаря снимкам Juno мы теперь можем видеть северный полюс целиком".
Ганимед — единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой. Магнитное поле захватывает заряженные частицы излучения Солнца, создавая плазму, и направляет ее в окрестности полюсов.
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На Земле частицы ионизирующего излучения задерживаются атмосферой и создают сияния в полярных областях. У Ганимеда нет атмосферы, и заряженные частицы, следуя за линиями магнитного поля к полюсам, постоянно бомбардируют здесь лед, разрушая его и не давая создать упорядоченную кристаллическую структуру. Поэтому лед у обоих полюсов спутника аморфен, в отличие от кристаллического льда на экваторе. И это хорошо видно на инфракрасных снимках.
Зная, что 26 декабря 2019 года Juno сблизился с Ганимедом на расстояние около 100 тысяч километров, специалисты миссии настроили инструменты космического корабля так, чтобы его приборы видели северную полярную область. В итоге прибор JIRAM собрал около 300 инфракрасных изображений поверхности с пространственным разрешением 23 километра на пиксель.
"Эти данные являются еще одним примером того, какие серьезные научные данные может дать Juno при наблюдении за спутниками Юпитера", — отметил Джузеппе Синдони (Giuseppe Sindoni) из Итальянского космического агентства (ASI), руководитель программы прибора JIRAM.
JIRAM был спроектирован для анализа инфракрасного света нижних слоев атмосферы Юпитера, находящихся на глубине 50–70 километров ниже облачных вершин. Но его также используют для изучения так называемых галилеевых спутников Юпитера — четырех крупнейших лун — Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто.
Ученые рассчитывают, что полученные с помощью прибора JIRAM данные дадут подсказки к пониманию эволюции всех 79 лун Юпитера с момента их образования до наших дней и помогут подготовить следующие миссии к спутникам газового гиганта — европейскую JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), которую планируют запустить в июне 2022 года, и американскую Europa-Clipper, запуск которой намечен на 2023–2025 годы.
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