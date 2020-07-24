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Совфед разрешил увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, которые разрешают правительству РФ в 2020 году увеличить расходы... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:38
алексей лавров
сбербанк россии
экономика
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353
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алексей лавров, сбербанк россии, экономика

Совфед разрешил увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки

11:38 24.07.2020
76
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, которые разрешают правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей без внесения в него поправок.
Указанные средства могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на иные цели, определенные кабмином. У правительства в текущем году уже есть право превышать расходы бюджета на объем поступлений от Сбербанка и других доходов сверх плана.
Закон позволяет еще больше превысить расходы, в данном случае на 1,8 триллиона рублей, уже без привязки к конкретным доходам, в том числе за счет заимствований, отметил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. При этом бюджет в этом году, по его словам, очевидно, будет дефицитным.
По действующему законодательству до 1 февраля 2022 года доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния идут на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, а не в сам ФНБ. Закон продлевает действие этой нормы до 1 февраля 2024 года, то есть на два года.
Помимо этого, согласно поправкам, регионы и муниципальные образования смогут перечислять бюджетные деньги на счета эскроу в один из уполномоченных банков для расселения аварийных домов и обеспечения квартирами нуждающихся граждан.
Закон также дает возможность заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на срок, превышающий период бюджетного планирования. Аналогичные положения уже действуют в отношении коммерческих компаний.
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