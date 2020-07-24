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Дегтярев планирует расширить критерии стипендий для отличников
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что рассмотрит возможность расширить критерии губернаторских стипендий для отличников. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:05
михаил дегтярев
хабаровский край
образование - общество
общество
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровский край, образование - общество, общество

Дегтярев планирует расширить критерии стипендий для отличников

09:05 24.07.2020
292
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что рассмотрит возможность расширить критерии губернаторских стипендий для отличников.
"На следующей неделе встречусь с отличниками, стобалльникам. Запросил постановление о губернаторских стипендиях – посмотрим, можно ли их расширить по критериям, чтобы больше ребят получали возможность получить денежки на развитие, и простимулировать", - сказал Дегтярев на видео, опубликованном в его Instagram.
По его словам, к 1 сентября в регионе должно быть отремонтировано около 300 школ, работы завершены в 120. "Выделили большие деньги в этом году на капремонт - 390 миллионов рублей", - добавил он.
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