https://ria.ru/20200724/1574836852.html
Дегтярев планирует расширить критерии стипендий для отличников
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что рассмотрит возможность расширить критерии губернаторских стипендий для отличников. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:05
2020-07-24T09:05
михаил дегтярев
хабаровский край
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200724/1574835794.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, хабаровский край, образование - общество, общество