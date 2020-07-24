Московские скорые оснастят новым оборудованием для обследования легких

Уточняется, что капнограф представляет собой небольшой прибор. Он присоединяется к специальному устройству, через которое дышит человек, и улавливает выдыхаемый воздух. На дисплее капнографа отображаются все ключевые показатели, показывающие обмен углекислого газа. Этот прибор помогает отслеживать уровень углекислого газа и наблюдать за динамикой состояния пациента и эффективностью лечебных мероприятий в разных критических ситуациях. Ранее эти процессы отслеживали только в стационарах, а теперь бригада скорой медицинской помощи может брать прибор с собой к пациенту. Качество диагностики при этом полностью сохраняется.