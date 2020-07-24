Московские скорые оснастят новым оборудованием для обследования легких

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 50 бригад московской скорой помощи в рамках пилотного проекта к осени оснастят капнографами, эти приборы позволяют определить эффективность работы легких пациента, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в пятницу.
"Мы запустили новый пилотный проект и закупили для скорой помощи уже 53 аппарата для определения качества работы легких. Эти устройства — капнографы — позволят врачам быстрее диагностировать причину нарушения дыхания и, как следствие, быстрее начать терапию. Бригады скорой помощи, оснащенные новым оборудованием, будут направляться к пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, например, при тяжелой пневмонии или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в материале.
Уточняется, что капнограф представляет собой небольшой прибор. Он присоединяется к специальному устройству, через которое дышит человек, и улавливает выдыхаемый воздух. На дисплее капнографа отображаются все ключевые показатели, показывающие обмен углекислого газа. Этот прибор помогает отслеживать уровень углекислого газа и наблюдать за динамикой состояния пациента и эффективностью лечебных мероприятий в разных критических ситуациях. Ранее эти процессы отслеживали только в стационарах, а теперь бригада скорой медицинской помощи может брать прибор с собой к пациенту. Качество диагностики при этом полностью сохраняется.
"Показатель выдыхаемого углекислого газа уже давно учитывается во время проведения операций и рекомендован для использования в условиях реанимации. Теперь капнографы будут применять и в московской скорой помощи, прежде всего бригадами анестезиологии-реанимации", — отметил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы продолжает обновление оборудования выездных бригад. В ближайший год будут обновлены дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных. А в этом году город закупил 300 новых автомобилей скорой помощи, они оснащены современным оборудованием для оказания помощи в экстренных и тяжелых ситуациях, включая черепно-мозговые травмы, тяжелые травмы при ДТП, инсульты и инфаркты.