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Суд в Портленде запретил применять силу против журналистов
Сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имеют права арестовывать журналистов, постановил окружной судья Майкл Саймон. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:03
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джордж флойд, портленд, сша, в мире

Суд в Портленде запретил применять силу против журналистов

06:20 24.07.2020 (обновлено: 09:03 24.07.2020)
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© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкПротестующие с флагом США у здания федерального суда в Портленде
Протестующие с флагом США у здания федерального суда в Портленде
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
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МОСКВА/ПОРТЛЕНД, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имеют права арестовывать журналистов, постановил окружной судья Майкл Саймон.
Как говорится в вердикте, силовые действия против представителей прессы незаконны даже в рамках охраны правительственной собственности, которой занимаются федеральные агенты.

"Федеральным ответчикам, их агентам и наемным работникам, а также всем лицам, действующим под их руководством, запрещено арестовывать, угрожать арестом или применять физическую силу против любого гражданина, в отношении которого известно или с достаточными основаниями можно предположить, что он является журналистом или наблюдателем", — отмечается в постановлении по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

Ранее американские полицейские напали на российских журналистов с бейджами "Пресса", которые освещали протесты в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.
Во многих городах США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Американский лидер Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводили дополнительный контингент силовиков, что вызывало критику со стороны местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую — конкурентную Трампу — партию.
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
22 июля, 16:35Сказано в эфире
Случай в Портленде: почему журналисты стали объектом агрессии в СШАВ США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Алексей Зудин, отметив, что в Америке между СМИ и полицией сложился неблагоприятный психологический климат.
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Джордж ФлойдПортлендСШАВ мире
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