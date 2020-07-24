Суд в Портленде запретил применять силу против журналистов

МОСКВА/ПОРТЛЕНД, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имеют права арестовывать журналистов, постановил окружной судья Майкл Саймон.
Как говорится в вердикте, силовые действия против представителей прессы незаконны даже в рамках охраны правительственной собственности, которой занимаются федеральные агенты.
"Федеральным ответчикам, их агентам и наемным работникам, а также всем лицам, действующим под их руководством, запрещено арестовывать, угрожать арестом или применять физическую силу против любого гражданина, в отношении которого известно или с достаточными основаниями можно предположить, что он является журналистом или наблюдателем", — отмечается в постановлении по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).
Ранее американские полицейские напали на российских журналистов с бейджами "Пресса", которые освещали протесты в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.
Во многих городах США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Американский лидер Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводили дополнительный контингент силовиков, что вызывало критику со стороны местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую — конкурентную Трампу — партию.
22 июля, 16:35Сказано в эфиреСлучай в Портленде: почему журналисты стали объектом агрессии в СШАВ США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Алексей Зудин, отметив, что в Америке между СМИ и полицией сложился неблагоприятный психологический климат.