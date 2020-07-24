Суд в Портленде запретил применять силу против журналистов

"Федеральным ответчикам, их агентам и наемным работникам, а также всем лицам, действующим под их руководством, запрещено арестовывать, угрожать арестом или применять физическую силу против любого гражданина, в отношении которого известно или с достаточными основаниями можно предположить, что он является журналистом или наблюдателем", — отмечается в постановлении по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).