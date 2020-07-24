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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574830027.html
В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
Первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение пройдет в пятницу в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, превращенном в мечеть, в намазе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:29
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
мухаррем индже
кемаль кылычдароглу
юнеско
греция
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, юнеско, греция, турция, стамбул

В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз

01:29 24.07.2020
212
© AP Photo / Emrah GurelЛюди около Собора Святой Софии в Стамбуле
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение пройдет в пятницу в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, превращенном в мечеть, в намазе ожидается участие президента Турции Тайипа Эрдогана.

В условиях пандемии

Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению. При этом Турция пообещала сохранять, как и ранее, христианские мозаики и фрески собора – они будут закрыты шторами только на время намаза. Туристы, которые ранее платили за вход в Айя-Софию 100 турецких лир (около 15 долларов), теперь смогут посещать ее бесплатно.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти решили ограничить число приглашенных – оно составило 1453 человека – по году покорения Константинополя турками-османами, так как Айя-Софию в Турции считают символом этого исторического события. Около 500 человек совершат намаз внутри Айя-Софии, остальные будут молиться снаружи - принято решение выделить для верующих пять участков для молитв, прилегающих к мечети.
Район вокруг мечети будет оцеплен, в 11 точках созданы контрольно-пропускные пункты полиции, где участники намаза смогут пройти проверку с измерением температуры. Маски для участников намаза обязательны. На мероприятии будут работать 736 медиков, более 100 машин скорой помощи и санитарный вертолет. В охране общественного порядка примут участие около 20 тысяч полицейских.

Большинство граждан Турции - за изменение статуса

Храм Святой Софии - Айя София был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
15 июля, 08:00Культура
Святая София — собор, мечеть или музей. Чем ценен этот памятник
Дискуссии о превращении Айя-Софии в мечеть велись в Турции на протяжении несколько последних десятилетий, периодически вспыхивая с новой силой и вновь затухая, не находя поддержки в правительстве. Эрдоган, став сначала премьер-министром, а затем президентом страны, вплоть до прошлого года предлагал не нарушать сложившийся международный консенсус относительно Айя-Софии и сначала заполнить молящимися расположенную неподалеку огромную мечеть Султанахмет.
Однако с мая этого года разговоры о возможном изменении статуса Айя-Софии пошли уже в ближайшем окружении президента, находя у него явную поддержку. Настроения турецких граждан также стали склоняться в сторону превращения музея в мечеть. Как показали последние опросы общественного мнения, 60% турок посчитали правильным сделать Айя-Софию мечетью, за музейный статус выступили 27%, затруднились с ответом 12,2%.
Результаты опросов общественного мнения и общий настрой турецких граждан стали причиной того, что основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции, созданная Ататюрком, не выразила явного несогласия с решением властей, которые открыто объявили подпись основателя Турецкой Республики под решением о превращении мечети Айя-Софии в музей "ошибкой".
Собор Святой Софии в Стамбуле
12 июля, 21:40Религия и мировоззрение
В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии
При этом глава НРП Кемаль Кылычдароглу не принял приглашение участвовать в первом намазе в Айя-Софии, но видные деятели партии, например, Мухаррем Индже, который баллотировался в президенты Турции на последних выборах, прийти согласился. Ожидается на богослужении и другой видный член НРП, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, но посещать подобные мероприятия ему положено по статусу, к тому же он всегда умел ладить со всеми избирателями – от религиозно настроенных до светских.

Российские туристы только выиграют

После объявления решения Турции многие страны христианского мира выступили с заявлениями разной степени осуждения и обеспокоенности. Наиболее активно протестовала против этого решения турецких властей Греция, на что получила ожидаемые и с удовлетворением встреченные большей частью турецкого общества ответы официальной Анкары о том, что Айя-София является собственностью Турции, и все действия, связанные с ней, - ее сугубо суверенное дело.
МИД России, дав высказаться Русской православной церкви с осуждением изменения статуса Айя-Софии, выступил со сдержанным заявлением о том, что надеется на понимание чувствительности данной темы со стороны Турции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, турецкие партнеры разъяснили, что Айя-София будет сохранена как объект всемирного наследия, добавив, что изменение ее статуса вряд ли скажется на отношениях России и Турции, а российские туристы только выиграют от того, что вход в нее станет бесплатным.
Собор Святой Софии в Стамбуле
13 июля, 17:58Религия и мировоззрение
Главы МИД Евросоюза осудили решение Турции по собору Святой Софии
210026
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииМухаррем ИнджеКемаль КылычдароглуЮНЕСКОГрецияТурцияСтамбул
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