В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Вопрос о развертывании противоспутникового оружия будет главным на переговорах с Россией по стратегической стабильности в Маршалл Биллингсли. Вопрос о развертывании противоспутникового оружия будет главным на переговорах с Россией по стратегической стабильности в Вене , заявил спецпосланник США

"Это совершенно неприемлемо. Это будет главный вопрос, который будет обсуждаться на следующей неделе в Вене: США будут обороняться, сдерживать и ликвидировать угрозы в космосе", - написал Биллингсли в Twitter.

К записи он приложил сообщение Космического командования США, в котором Россия обвинялась в проведении испытаний противоспутникового оружия.

Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США , на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.

Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.