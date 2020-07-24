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В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
Вопрос о развертывании противоспутникового оружия будет главным на переговорах с Россией по стратегической стабильности в Вене, заявил спецпосланник США Маршалл РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:58
россия
маршалл биллингсли
ввс сша
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безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, маршалл биллингсли, ввс сша, вена, сша, безопасность, в мире

В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене

00:58 24.07.2020
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Вопрос о развертывании противоспутникового оружия будет главным на переговорах с Россией по стратегической стабильности в Вене, заявил спецпосланник США Маршалл Биллингсли.

"Это совершенно неприемлемо. Это будет главный вопрос, который будет обсуждаться на следующей неделе в Вене: США будут обороняться, сдерживать и ликвидировать угрозы в космосе", - написал Биллингсли в Twitter.

К записи он приложил сообщение Космического командования США, в котором Россия обвинялась в проведении испытаний противоспутникового оружия.
Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
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На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
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