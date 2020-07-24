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Астроном определил, когда был написан "Вид Делфта" Яна Вермеера
Профессор астрономии Университета в Техасе Дональд Олсон определил, когда была написана известная работа голландца Яна Вермеера, сообщает Guardian. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T02:05
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости
. Профессор астрономии Университета в Техасе Дональд Олсон определил, когда была написана известная работа голландца Яна Вермеера, сообщает
Guardian.
О жизни и творчестве художника известно очень мало. Его "Вид Делфта" считается самым знаменитым изображением города, сделанным в XVII веке, но специалисты не прекращают спорить о точной дате его написания.
Изучив игру света и тени на полотне Олсон и группа исследователей пришли к выводу, что художника вдохновил конкретный момент: 8 утра 3 сентября 1659 года, или, возможно, то же время, но на год раньше.
Художник, которому тогда было 27 лет, находился в гостинице на третьем этаже.
Олсон высказал свою гипотезу после того как побывал в Делфте и определил, под каким углом должен падать солнечный свет, чтобы на центральной башне Ньеве Керк с часами была видна его узенькая вертикальная полоска, как в центре картины.
"Это был наш ключ и индикатор того, где должно находиться солнце", — пояснил профессор.
Время — 8 утра — показывали часы на башне. Исследователи также обратили внимание на отсутствие колоколов на Ньеве Керк, которые начали устанавливать в апреле 1660 года.
Используя астрономическое оборудование они высчитали даты, когда позиция солнца на небе в 8 утра соответствовала теням на работе Вермеера.
Подходящими были два варианта: 6-8 апреля и 3-4 сентября, но поскольку на деревьях на картине много листьев, решено было, что речь идет об осени.