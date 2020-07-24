Астроном определил, когда был написан "Вид Делфта" Яна Вермеера

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Профессор астрономии Университета в Техасе Дональд Олсон определил, когда была написана известная работа голландца Яна Вермеера, . Профессор астрономии Университета в Техасе Дональд Олсон определил, когда была написана известная работа голландца Яна Вермеера, сообщает Guardian.

О жизни и творчестве художника известно очень мало. Его "Вид Делфта" считается самым знаменитым изображением города, сделанным в XVII веке, но специалисты не прекращают спорить о точной дате его написания.

Изучив игру света и тени на полотне Олсон и группа исследователей пришли к выводу, что художника вдохновил конкретный момент: 8 утра 3 сентября 1659 года, или, возможно, то же время, но на год раньше.

Художник, которому тогда было 27 лет, находился в гостинице на третьем этаже.

Олсон высказал свою гипотезу после того как побывал в Делфте и определил, под каким углом должен падать солнечный свет, чтобы на центральной башне Ньеве Керк с часами была видна его узенькая вертикальная полоска, как в центре картины.

"Это был наш ключ и индикатор того, где должно находиться солнце", — пояснил профессор.

Время — 8 утра — показывали часы на башне. Исследователи также обратили внимание на отсутствие колоколов на Ньеве Керк, которые начали устанавливать в апреле 1660 года.

Используя астрономическое оборудование они высчитали даты, когда позиция солнца на небе в 8 утра соответствовала теням на работе Вермеера.