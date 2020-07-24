"Это будет кошмар для всех": что готовят сирийские боевики

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* в окрестностях города Сармада изготовили 15 самодельных фугасов, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Взорвать их собираются в людных местах провинции Идлиб. О химических провокациях сирийской войны — в материале РИА Новости.

Захваченные арсеналы

До гражданского конфликта Арабская Республика располагала внушительным арсеналом химического оружия. По оценкам специалистов, там могли производить зарин, иприт, табун и VX в объеме до нескольких сотен тонн в год. Боевую химию синтезировали на пяти предприятиях в Аль-Сафире, Латакии, Пальмире, Хаме и Хомсе. Согласно официальной позиции, отравляющие вещества требовались Дамаску для сдерживания Израиля.

Именно химическое оружие едва не стало причиной полномасштабной интервенции США и их союзников в Сирию летом 2013-го. В августе в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — неизвестные применили газ зарин — погибли от 600 до 1300 человек. Американцы немедленно обвинили в этом правительство Башара Асада и пригрозили нанести по оборонным предприятиям ракетные и авиационные удары. Ситуацию удалось урегулировать благодаря вмешательству России: Москва убедила Дамаск уничтожить запасы боевой химии под контролем международных наблюдателей.

К 24 апреля 2014-го вывезли и уничтожили 90 процентов арсенала. Полностью от всех отравляющих веществ Дамаск избавился к январю 2016-го. Однако в ходе гражданской войны боевики нескольких экстремистских организаций захватили склады химических боеприпасов.

До сих пор не известно, как много боевой отравы им удалось похитить и сколько еще остается в их схронах. Но экстремисты не стеснялись применять химическое оружие как против сирийской армии, так и против мирных жителей.

Зарин и хлор

В марте 2013-го начиненную зарином ракету запустили в Алеппо, в район Хан-Аль-Асаль, и убили 16 человек. Вашингтон предсказуемо и бездоказательно обвинил сирийскую армию, однако российские эксперты, работавшие на месте, сделали однозначный вывод: химическую атаку предприняли боевики. До конца года отравляющие вещества в Сирии использовали еще не менее десяти раз.

В 2015-м террористы ИГ* и других экстремистских формирований неоднократно применяли химическое оружие против курдских "Отрядов народной самообороны". В частности — в июле в районе города Аль-Хасака. Жертв удалось избежать, так как у курдов было достаточно противогазов. Информацию ОНС подтвердили независимые исследовательские организации из Великобритании.

В марте 2016-го руководство ОНС сообщило, что их бойцов в Алеппо обстреливают самодельными боеприпасами с хлором. В августе химической атаке подвергли восточную часть города из района Суккари, который контролировала группировка "Харакят Нур Ад-дин аз-Зинки"*. Погибли семь человек. А 30 октября Минобороны России указало на применение боевиками боеприпасов с белым фосфором и хлором против правительственных войск.

Жаркий 2017-й

К 2017-му все официально задекларированные запасы боевых отравляющих веществ Дамаска уже были уничтожены. Однако 4 апреля в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб произошел выброс зарина — 89 жертв, 550 пострадавших. Представители общественной организации "Белые каски", которых многие считают пособниками боевиков, рассказали западным СМИ о четырех "необычайно слабых взрывах", якобы характерных для авиационных химических боеприпасов. Естественно, вину сразу возложили на Башара Асада.

Три дня спустя американские корабли ударили крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат, с которой якобы и взлетали самолеты с химическими бомбами. А ведь расследование причин трагедии еще толком не началось. По мнению многих экспертов, свидетельства "Белых касок" нельзя считать достоверными хотя бы потому, что эти "волонтеры" — вовсе не специалисты по боевым отравляющим веществам.

Дамаск и Москва отрицали применение химического оружия ВВС Сирии, указывая, что самолеты лишь разбомбили цеха по производству боевых отравляющих веществ на территории, подконтрольной боевикам. Власти возложили ответственность за атаку в Хан-Шейхуне на местное подразделение террористической организации "Аль-Каида"*.

В октябре 2017-го Госдеп неожиданно сообщил, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"*, связанная с "Джебхат ан-Нусрой"*, использовала химическое оружие в мухафазе Идлиб. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков расценил это как признание американской стороной того, что у террористов есть боевые отравляющие вещества. Он напомнил, что инцидент с зарином в Хан-Шейхуне — единственный известный случай применения химоружия в Идлибе. Следовательно, тот апрельский теракт организовали боевики.

Вопрос политики

Последний громкий скандал с химоружием произошел в январе 2018-го, когда, по информации все тех же "Белых касок", боевыми отравляющими веществами залили город Дума в Восточной Гуте. В результате якобы пострадали 13 гражданских лиц, включая женщин и несовершеннолетних.

В качестве доказательства западные СМИ опубликовали стандартный видеоряд: несколько фотографий одного и того же младенца в кислородной маске, которого на каждом снимке почему-то держат на руках разные люди (и в разных интерьерах), и снимки странного боеприпаса с ржавым хвостовиком и цилиндрическим стаканом на месте боевой части. Внешне он скорее напоминает кустарную минометную мину из тех, что так ловко мастерят террористы, а не штатный химический снаряд армейского образца.

О надуманности обвинений в адрес правительства Сирии неоднократно высказывались российские дипломаты. Так, на днях официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила в политизированности Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая всегда вставала на сторону США.

"Россия совместно с целым рядом других ответственных членов международного сообщества выступила в Гааге с заявлением, предостерегающим от дальнейшей политизации деятельности ОЗХО, — сообщила Захарова. — Организация не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих ей свою узкокорыстную повестку дня. Если их действиям не положить конец, ОЗХО может оказаться полностью парализованной".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химическим отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб, 8 марта 2020 года © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химическим отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб, 8 марта 2020 года

Эти обвинения не беспочвенны. Многие эксперты отмечали, что у Башара Асада нет абсолютно никакой военной необходимости применять против боевиков химическое оружие. Перелома в гражданской войне добились не за счет мифических боеприпасов с хлором и зарином, а благодаря ВКС России.