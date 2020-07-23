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Минюст США начал расследование действий силовиков в Портленде
Управление генерального инспектора (OIG) министерства юстиции США начало расследование действий сотрудников министерства при подавлении беспорядков в Вашингтоне РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:17
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
орегон
вашингтон (город)
сша
в мире
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Пусть тогда паралельно расследуют действия - бездействия руководства глав тех штатов и мэров тех городов в каких расследуют действия силовиков. Так как действия силовиков являются ответом на несвоевременные действия - бездействия местных политиков и руководителей, повлекшие беспорядки
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портленд
орегон
вашингтон (город)
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, орегон, вашингтон (город), сша, в мире

Минюст США начал расследование действий силовиков в Портленде

22:17 23.07.2020
480
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкПротестующие с флагом США у здания федерального суда в Портленде
Протестующие с флагом США у здания федерального суда в Портленде
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Управление генерального инспектора (OIG) министерства юстиции США начало расследование действий сотрудников министерства при подавлении беспорядков в Вашингтоне и Портленде (штат Орегон), сообщает OIG.
"В ответ на запросы конгресса, жалобы, полученные OIG, и указание прокурора США в Орегоне управление генерального инспектора министерства юстиции (OIG) начало расследование обвинений о применении силы с участием сотрудников правоохранительных органов министерства юстиции в Портленде, штат Орегон, в июле 2020 года. Министерство юстиции будет координировать наше расследование с министерством внутренней безопасности", - говорится в сообщении ведомства.
Мэр Портленда Тед Уилер во время акции протеста
Вчера, 12:10
В Портленде силовики применили газ против мэра
Кроме того, указывается, что в ответ на просьбы членов конгресса и представителей общественности министерство юстиции инициирует расследование роли и обязанностей министерства юстиции и его правоохранительных подразделений при реагировании на протесты и беспорядки в Вашингтоне и в Портленде в течение предыдущих двух месяцев.
В ходе расследования будут изучать, какой инструктаж проходили сотрудники, как они соблюдали требования по самоидентификации, то есть носили ли они знаки отличия, как использовали боеприпасы и специальные средства при подавлении беспорядков.
Ранее ряд демократов в палате представителей американского конгресса попросили генеральных инспекторов минюста и министерства внутренней безопасности провести проверку в отношении действий этих ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд, где протесты продолжаются почти два месяца. Кроме того, сенаторы-демократы подготовили законопроект, который предполагает ограничение полномочий федеральных правоохранительных органов.
В конце мая - начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор. Упомянутые в заявлении инспектора минюста события в Вашингтоне произошли 1 июня, когда полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от сквера Лафайетт у Белого дома. После этого через сквер прошел президент Дональд Трамп, который сделал короткое заявление для прессы. Противники главы государства утверждают, что протест был мирный, а действия силовиков необоснованны. В администрации США утверждают обратное.
Протесты в Портленде
22 июля, 00:38
Глава МВБ США: протестующие в Портленде не преследуют мирные цели
080094
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендОрегонВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть тогда паралельно расследуют действия - бездействия руководства глав тех штатов и мэров тех городов в каких расследуют действия силовиков. Так как действия силовиков являются ответом на несвоевременные действия - бездействия местных политиков и руководителей, повлекшие беспорядки
23 июля, 22:27
Ярослав Погодин
1000000
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