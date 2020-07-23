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Религия и мировоззрение
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В РПЦ объяснили, почему молодежь часто критикует церковь
Зачастую насмешливое и критическое отношение современной молодежи к Русской православной церкви связано, в том числе, с предосудительным поведением нередко и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:50
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
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владимир легойда
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общество
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В РПЦ объяснили, почему молодежь часто критикует церковь

21:50 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Зачастую насмешливое и критическое отношение современной молодежи к Русской православной церкви связано, в том числе, с предосудительным поведением нередко и самих священнослужителей и мирян, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Сегодня нередко и представители Церкви дают повод какой-то... Под "представителями" я имею в виду просто священников и мирян, они дают повод для таких (критических - ред.) комментариев. Это, безусловно, тоже так", - сказал Легойда в ходе беседы с ведущим историко-популярного канала "11 ЭКЮ" на Youtube.
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Таким образом он ответил на вопрос о том, с чем связан тот факт, что в пабликах современной молодежи можно часто встретить шутки относительно Православной церкви и священников, и "все они недобрые".
В целом, по мнению Легойды, здесь может быть несколько причин, которые могут быть связаны как с определенной отечественной традицией и "народной культурой", так и с обычным "бунтарством" молодежи.
"С одной стороны, а давайте откровенно посмотрим, в нашей культуре что, не было "Сказки о попе и его работнике Балде"? Ну она же была, и это не начало XXI века - это первая половина XIX века. И, соответственно, классик, наверное, не на пустом месте это написал. Стало ли это дискредитацией Церкви в XIX веке? Церкви, которая узнала Оптинских старцев, Валаам, Соловки и прочее. Да нет, конечно. Хотя понятно, что это было частью, в том числе, и народной культуры - наверное, это есть", - отметил Легойда.
Говоря об особенностях возраста подрастающего поколения, он заметил, что "молодости свойственен бунт, революционность, скепсис", который распространяется зачастую и "вообще на старшее поколение, на политическое устройство" и так далее, в том числе и на Церковь.
"Потом, есть какие-то модные, то есть поверхностные влияния. Поверхностные - потому что мода всегда поверхностна. Как говорил, кажется, Честертон, мода - это всегда легкая форма безумия... И в этом смысле есть какие-то веяния, связанные с таким образом Церкви. И здесь каждый раз надо разбираться, с чем это связано", - заметил глава синодального отдела.
Вообще же, добавил он, "Церковь глубинна, она все равно не про это", а "про то, что для человека является в жизни самым главным". По словам Легойды, именно поэтому он не боится каких-то таких критических "стрел" со стороны общества в адрес РПЦ.
"Это все очень поверхностные вещи, они все ни в III веке, ни в XV, ни в XVIII, ни в XIX веке не смогли ничего с Церковью сделать. Потому что сила Церкви не в праведной жизни и не в уме ее последователей, а в правде Христа. И поэтому ничего с этим сделать невозможно глубинно, и любой человек все равно это чувствует и почувствует", - заключил Легойда.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссияВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
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