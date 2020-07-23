В РПЦ объяснили, почему молодежь часто критикует церковь

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Зачастую насмешливое и критическое отношение современной молодежи к Зачастую насмешливое и критическое отношение современной молодежи к Русской православной церкви связано, в том числе, с предосудительным поведением нередко и самих священнослужителей и мирян, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

"Сегодня нередко и представители Церкви дают повод какой-то... Под "представителями" я имею в виду просто священников и мирян, они дают повод для таких (критических - ред.) комментариев. Это, безусловно, тоже так", - сказал Легойда в ходе беседы с ведущим историко-популярного канала " 11 ЭКЮ " на Youtube.

Таким образом он ответил на вопрос о том, с чем связан тот факт, что в пабликах современной молодежи можно часто встретить шутки относительно Православной церкви и священников, и "все они недобрые".

В целом, по мнению Легойды, здесь может быть несколько причин, которые могут быть связаны как с определенной отечественной традицией и "народной культурой", так и с обычным "бунтарством" молодежи.

"С одной стороны, а давайте откровенно посмотрим, в нашей культуре что, не было "Сказки о попе и его работнике Балде"? Ну она же была, и это не начало XXI века - это первая половина XIX века. И, соответственно, классик, наверное, не на пустом месте это написал. Стало ли это дискредитацией Церкви в XIX веке? Церкви, которая узнала Оптинских старцев, Валаам, Соловки и прочее. Да нет, конечно. Хотя понятно, что это было частью, в том числе, и народной культуры - наверное, это есть", - отметил Легойда.

Говоря об особенностях возраста подрастающего поколения, он заметил, что "молодости свойственен бунт, революционность, скепсис", который распространяется зачастую и "вообще на старшее поколение, на политическое устройство" и так далее, в том числе и на Церковь.

"Потом, есть какие-то модные, то есть поверхностные влияния. Поверхностные - потому что мода всегда поверхностна. Как говорил, кажется, Честертон, мода - это всегда легкая форма безумия... И в этом смысле есть какие-то веяния, связанные с таким образом Церкви. И здесь каждый раз надо разбираться, с чем это связано", - заметил глава синодального отдела.

Вообще же, добавил он, "Церковь глубинна, она все равно не про это", а "про то, что для человека является в жизни самым главным". По словам Легойды, именно поэтому он не боится каких-то таких критических "стрел" со стороны общества в адрес РПЦ.