Грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к МКС

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции , он стал уже пятым кораблем, который добрался до МКС по сверхкороткой схеме менее чем за четыре часа.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 17.26 мск. Примерно через девять минут "Прогресс" был выведен на орбиту и отделился от третьей ступени ракеты. Он прибыл к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Стандартная 34-витковая схема длится примерно двое суток, укороченная четырехвитковая занимает порядка шести часов. Рекордный полет осуществил "Прогресс МС-12" в 2019 году, долетев за 3 часа 18 минут.

Старту ракеты предшествовали неполадки - работникам космодрома пришлось из-за неисправности заменить один из электродвигателей силового пояса стартового комплекса.

Корабль доставил на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".