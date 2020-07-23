https://ria.ru/20200723/1574824814.html
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к МКС
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции, он стал уже пятым кораблем, который добрался до МКС по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:00
2020-07-23T21:00
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
прогресс (космический корабль)
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, прогресс (космический корабль)
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции
, он стал уже пятым кораблем, который добрался до МКС по сверхкороткой схеме менее чем за четыре часа.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 17.26 мск. Примерно через девять минут "Прогресс" был выведен на орбиту и отделился от третьей ступени ракеты. Он прибыл к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Стандартная 34-витковая схема длится примерно двое суток, укороченная четырехвитковая занимает порядка шести часов. Рекордный полет осуществил "Прогресс МС-12" в 2019 году, долетев за 3 часа 18 минут.
Старту ракеты предшествовали неполадки - работникам космодрома пришлось из-за неисправности заменить один из электродвигателей силового пояса стартового комплекса.
Корабль доставил на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".
Кроме того, грузовик привез российским космонавтам, помимо стандартных пищевых рационов, компоты из яблок, груш и слив, клубничный джем, а также рыбные блюда и напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня".
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди
, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.