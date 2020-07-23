Россия построит ракету для запуска малых спутников в 2024 году

Согласно материалам, представленным Урличичем, такая ракета будет нужна для запусков малых и сверхмалых спутников связи и наблюдения. Спутниками, которые создадут на базе унифицированных платформ, будут управлять автономно с применением технологий искусственного интеллекта.
Согласно презентации, также в 2024 году должны быть готовы прототипы малых и сверхмалых космических аппаратов связи "Марафон" и аппараты обзорного наблюдения, а к 2026 году - оптические и радиолокационные полезные нагрузки для сверхмалых аппаратов мониторинга.
К 2028 году будет обеспечено в полном объеме "предоставление новых комплексных услуг с применением многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов".
В презентации не оговорено, о какой именно сверхлегкой ракете идет речь, однако ранее было известно, что "Роскосмос" совместно с Национальной технологической инициативой планирует создание носителя такого класса. Ракета "НТИ" должна весить до 20 тонн и выводить на орбиту до 500 километров нагрузку до 250 килограммов. Стоимость пуска при этом не должна превышать 3 миллиона долларов.