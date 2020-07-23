Россия построит ракету для запуска малых спутников в 2024 году

Согласно презентации, также в 2024 году должны быть готовы прототипы малых и сверхмалых космических аппаратов связи "Марафон" и аппараты обзорного наблюдения, а к 2026 году - оптические и радиолокационные полезные нагрузки для сверхмалых аппаратов мониторинга.