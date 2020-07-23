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Тульская область
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Алексей Дюмин предлагает создать институт "добросовестного экспортера"
С инициативой создания института "добросовестного экспортёра" в целях реализации комплекса дополнительных преференций и упрощенного порядка взаимодействия с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:50
тульская область
экономика
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353
60
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экономика

Алексей Дюмин предлагает создать институт "добросовестного экспортера"

19:50 23.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиАлексей Дюмин предлагает создать институт "добросовестного экспортера"
Алексей Дюмин предлагает создать институт добросовестного экспортера
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 23 июл - РИА Новости. С инициативой создания института "добросовестного экспортёра" в целях реализации комплекса дополнительных преференций и упрощенного порядка взаимодействия с органами власти выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Глава региона принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы", которое прошло в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Глава региона внес ряд инициатив по исполнению национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Одна из них - создание института "добросовестного экспортёра" для реализации комплекса дополнительных преференций и упрощённого порядка взаимодействия с органами власти", - сказал собеседник агентства.
Также Дюмин предложил устранить разночтения в определении показателя производительности труда в нацпроекте. Сейчас действуют разные методики оценки показателя, разные целевые значения и разная база расчётов, хотя фактически речь идёт о единой национальной цели развития. Это предложение уже согласовано с Федеральным центром компетенций.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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По вопросу формирования межбюджетных трансферов губернатор предложил внести изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, а также – рассмотреть возможность передачи на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан.
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