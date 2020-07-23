Алексей Дюмин предлагает создать институт "добросовестного экспортера"

ТУЛА, 23 июл - РИА Новости. С инициативой создания института "добросовестного экспортёра" в целях реализации комплекса дополнительных преференций и упрощенного порядка взаимодействия с органами власти выступил губернатор Тульской области С инициативой создания института "добросовестного экспортёра" в целях реализации комплекса дополнительных преференций и упрощенного порядка взаимодействия с органами власти выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Глава региона принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы", которое прошло в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Глава региона внес ряд инициатив по исполнению национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Одна из них - создание института "добросовестного экспортёра" для реализации комплекса дополнительных преференций и упрощённого порядка взаимодействия с органами власти", - сказал собеседник агентства.

Также Дюмин предложил устранить разночтения в определении показателя производительности труда в нацпроекте. Сейчас действуют разные методики оценки показателя, разные целевые значения и разная база расчётов, хотя фактически речь идёт о единой национальной цели развития. Это предложение уже согласовано с Федеральным центром компетенций.