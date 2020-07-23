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Собянин оценил сроки регистрации вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что регистрация вакцины от COVID-19 будет проведена в ближайшие недели. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:30
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353
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Собянин оценил сроки регистрации вакцины от коронавируса

16:30 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что регистрация вакцины от COVID-19 будет проведена в ближайшие недели.
"Я согласен с тем, что предварительные клинические испытания прошли успешно, так что надеюсь, что в ближайшие недели такая регистрация будет проведена, и будем дальше работать с производителями, чтобы они поставляли вакцину в необходимых объемах", - сказал мэр телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что это сложный процесс, но надеется, что вакцина появится в Москве.
"Как только она появится, то мы незамедлительно приступим к вакцинации ... Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний", - заявил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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