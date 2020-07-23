Глава комитета Госдумы выступил за сохранение бюджетного правила

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бюджетное правило должно быть сохранено, а в межбюджетной политике РФ по отношению к регионам должен быть применен индивидуальный подход, считает председатель комитета Бюджетное правило должно быть сохранено, а в межбюджетной политике РФ по отношению к регионам должен быть применен индивидуальный подход, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Депутат отметил необходимость изменения бюджетной и налоговой политики, а также межбюджетных отношений. "Для нас абсолютно незыблемыми остается важность сохранения макроэкономической стабильности, это гарантия того, что мы можем выполнять все социальные обязательства перед людьми. И в этой связи бюджетное правило, которое является основой макроэкономической стабильности, ни в коем случае тоже не ставится под сомнение, оно должно быть сохранено", - заявил при этом он журналистам.

А регионы глава комитета сравнил со спринтером, которого заставляют бежать стометровку, предварительно связав ему руки и ноги, и повесив на шею гирю. Для регионов такой гирей, по его словам, является федеральное регулирование. Поэтому необходимо прекратить регулировать с федерального уровня исполнение регионами и муниципалитетами своих полномочий и "снять бессмысленные ограничения", считает Макаров.

"Все нормы, которые прописаны в Бюджетном кодексе, в первую очередь, в действующем законодательстве, должны ориентироваться не на соблюдение процедур, у нас контролеров и так сколько хочешь, а на достижение результата. И отвечать главы регионов, муниципалитетов должны за результат: достиг ты результата, построил ты больницу или не построил", - пояснил он.

При этом он предложил перейти к "индивидуализации подходов". "Если речь идет о регионах донорах, давайте выстраивать, вчера об этом говорил председатель Госдумы, вопросы поддержки регионов-доноров. Никто не собирается за счет регионов-доноров решать проблемы других регионов. Если речь идет о регионах, у которых не хватает средств, давайте их рассматривать отдельно, но не будем усреднять", - пояснил Макаров. В связи с этим, по его словам, важной является поддержка регионов в зависимости от ситуации.