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Глава комитета Госдумы выступил за сохранение бюджетного правила
Бюджетное правило должно быть сохранено, а в межбюджетной политике РФ по отношению к регионам должен быть применен индивидуальный подход, считает председатель... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:38
андрей макаров
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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андрей макаров, госдума рф, экономика

Глава комитета Госдумы выступил за сохранение бюджетного правила

15:38 23.07.2020
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© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бюджетное правило должно быть сохранено, а в межбюджетной политике РФ по отношению к регионам должен быть применен индивидуальный подход, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Депутат отметил необходимость изменения бюджетной и налоговой политики, а также межбюджетных отношений. "Для нас абсолютно незыблемыми остается важность сохранения макроэкономической стабильности, это гарантия того, что мы можем выполнять все социальные обязательства перед людьми. И в этой связи бюджетное правило, которое является основой макроэкономической стабильности, ни в коем случае тоже не ставится под сомнение, оно должно быть сохранено", - заявил при этом он журналистам.
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А регионы глава комитета сравнил со спринтером, которого заставляют бежать стометровку, предварительно связав ему руки и ноги, и повесив на шею гирю. Для регионов такой гирей, по его словам, является федеральное регулирование. Поэтому необходимо прекратить регулировать с федерального уровня исполнение регионами и муниципалитетами своих полномочий и "снять бессмысленные ограничения", считает Макаров.
"Все нормы, которые прописаны в Бюджетном кодексе, в первую очередь, в действующем законодательстве, должны ориентироваться не на соблюдение процедур, у нас контролеров и так сколько хочешь, а на достижение результата. И отвечать главы регионов, муниципалитетов должны за результат: достиг ты результата, построил ты больницу или не построил", - пояснил он.
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При этом он предложил перейти к "индивидуализации подходов". "Если речь идет о регионах донорах, давайте выстраивать, вчера об этом говорил председатель Госдумы, вопросы поддержки регионов-доноров. Никто не собирается за счет регионов-доноров решать проблемы других регионов. Если речь идет о регионах, у которых не хватает средств, давайте их рассматривать отдельно, но не будем усреднять", - пояснил Макаров. В связи с этим, по его словам, важной является поддержка регионов в зависимости от ситуации.
"Налоговая политика … должна быть изменена кардинально, но, когда я говорю кардинально, я не предлагаю увеличивать налоги или уменьшать налоги", - продолжил Макаров. "Надо отказаться от планов, которые спускаются из министерства финансов по собиранию налогов. Налогов не может быть уплачено больше, нельзя перевыполнить план по сбору налогов. Потому что налогов может быть уплачено ровно столько, сколько налогоплательщик должен уплатить", - пояснил он. Следует также вспомнить, что кроме фискальной у налоговой политики должна быть стимулирующая функция, заявил депутат. "Принятый вчера в третьем чтении закон о поддержке IT-компаний, это как раз пример того, какой должна стать налоговая политика, если мы хотим стимулировать какие-то целые отрасли", - добавил он.
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Андрей МакаровГосдума РФЭкономика
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