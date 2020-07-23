Biocad начал продажи первого препарата для лечения меланомы кожи

"В июле в российские аптеки и больницы поступил первый отечественный оригинальный препарат, предназначенный для терапии меланомы, — PD-1 ингибитор c международным непатентованным наименованием пролголимаб", - сообщила компания. В конце апреля 2020 года препарат был одобрен Минздравом России для терапии одного из самых агрессивных видов рака — метастатической или неоперабельной меланомы. Пролголимаб восстанавливает способность иммунной системы человеческого организма бороться с опухолью, уточняют принцип работы препарата в Biocad.

Включение препарата в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) ожидается в начале 2021 года, заявили в компании. Рынок терапии меланомы кожи в России представляли американские препараты ниволумаб и пембролизумаб. Совокупная стоимость заключенных контрактов в российских регионах за первое полугодие 2019 года по ниволумабу составила 2,375 миллиарда рублей, по пембролизумабу - 1,855 миллиарда рублей, отмечают в компании. Выход нового препарата на рынок и его включение в ЖНВЛП позволит снизить нагрузку на бюджет, полагают в Biocad.