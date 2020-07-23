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Biocad начал продажи первого препарата для лечения меланомы кожи
Российская биотехнологическая компания Biocad начала продажи первого российского препарата для лечения меланомы кожи, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:28
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biocad, вьетнам, бразилия, индия, общество

Biocad начал продажи первого препарата для лечения меланомы кожи

15:28 23.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad начала продажи первого российского препарата для лечения меланомы кожи, говорится в сообщении компании.
"В июле в российские аптеки и больницы поступил первый отечественный оригинальный препарат, предназначенный для терапии меланомы, — PD-1 ингибитор c международным непатентованным наименованием пролголимаб", - сообщила компания. В конце апреля 2020 года препарат был одобрен Минздравом России для терапии одного из самых агрессивных видов рака — метастатической или неоперабельной меланомы. Пролголимаб восстанавливает способность иммунной системы человеческого организма бороться с опухолью, уточняют принцип работы препарата в Biocad.
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Включение препарата в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) ожидается в начале 2021 года, заявили в компании. Рынок терапии меланомы кожи в России представляли американские препараты ниволумаб и пембролизумаб. Совокупная стоимость заключенных контрактов в российских регионах за первое полугодие 2019 года по ниволумабу составила 2,375 миллиарда рублей, по пембролизумабу - 1,855 миллиарда рублей, отмечают в компании. Выход нового препарата на рынок и его включение в ЖНВЛП позволит снизить нагрузку на бюджет, полагают в Biocad.
По словам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, пролголимаб является первым в мире PD-1 ингибитором на основе моноклональных антител IgG1 c дополнительными модификациями его эффекторных свойств.
"В организме человека ежедневно образуются злокачественные клетки, уничтожаемые иммунными механизмами до того, как опухоль вырастет достаточно, чтобы стать угрозой здоровью. Опухолевая клетка ускользает от иммунного ответа, маскируясь под нормальную клетку, что приводит к ее росту. Ингибиторы PD-1 активируют Т-лимфоциты и позволяют им распознать и уничтожить злокачественные клетки, иммунная система снова начинает бороться с опухолью", - уточняется в сообщении.
Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 40 находятся на разных стадиях разработки. Компания экспортирует лекарства в 21 страну, в числе которых Индия, Бразилия, Вьетнам.
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