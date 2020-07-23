Эксперт назвал случаи заражения чумой в Монголии обычным явлением

"Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими – это не вспышка! Для Монголии это обычное явление, у них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем. Все противоэпидемические мероприятия в приграничной зоне проведены: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито", - сказал Никифоров, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.