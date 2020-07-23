https://ria.ru/20200723/1574792628.html
Эксперт назвал случаи заражения чумой в Монголии обычным явлением
Несколько случаев заражения чумой в Монголии - это обычное явление, это не вспышка заболевания, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:27
2020-07-23T14:27
владимир никифоров
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
монголия
в мире
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монголия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир никифоров, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, монголия, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Несколько случаев заражения чумой в Монголии
- это обычное явление, это не вспышка заболевания, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ
им. Пирогова Минздрава России, профессор Владимир Никифоров
.
"Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими – это не вспышка! Для Монголии это обычное явление, у них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем. Все противоэпидемические мероприятия в приграничной зоне проведены: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито", - сказал Никифоров, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
По его словам, чтобы не заболеть чумой, надо избегать контактов с больными животными, не охотиться на сусликов в Алтайском крае
и Забайкалье.
Бубонная чума лечится антибиотиками, на сегодняшний день она полностью излечима, если только не упущено время, и у больного не развился токсико-инфекционный шок, пояснил Никифоров.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии
(КНР
). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай
. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе
заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.