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Эксперт назвал случаи заражения чумой в Монголии обычным явлением
Несколько случаев заражения чумой в Монголии - это обычное явление, это не вспышка заболевания, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:27
владимир никифоров
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
монголия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир никифоров, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, монголия, в мире

Эксперт назвал случаи заражения чумой в Монголии обычным явлением

14:27 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Несколько случаев заражения чумой в Монголии - это обычное явление, это не вспышка заболевания, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, профессор Владимир Никифоров.
"Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими – это не вспышка! Для Монголии это обычное явление, у них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем. Все противоэпидемические мероприятия в приграничной зоне проведены: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито", - сказал Никифоров, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Вывеска биологическая опасность
21 июля, 15:02
Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
По его словам, чтобы не заболеть чумой, надо избегать контактов с больными животными, не охотиться на сусликов в Алтайском крае и Забайкалье.
Бубонная чума лечится антибиотиками, на сегодняшний день она полностью излечима, если только не упущено время, и у больного не развился токсико-инфекционный шок, пояснил Никифоров.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
16 июля, 18:00
В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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Владимир НикифоровРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаМонголияВ мире
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