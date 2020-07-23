Мошенники весной звонили россиянам на 300% чаще, заявили в ЦБ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество телефонных мошеннических звонков россиянам якобы от сотрудников финансовых организаций выросло за март-май на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Количество телефонных мошеннических звонков россиянам якобы от сотрудников финансовых организаций выросло за март-май на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев

"За период пандемии, март-май месяц, количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось порядка на 300%. Это безумное количество звонков", - сказал он, выступая на Дальневосточном МедиаСаммите.

При этом Сычев признал, что потери средств за время пандемии были. "Мошенники активно осуществляли операции без согласия истинного владельца средств. Таких операций за период пандемии было порядка 165 тысяч. Сумма этих операций составила порядка 1,5 миллиарда рублей. Но если же говорить по сравнению с предыдущим годом, можно сказать, что роста мошенничества тут совершенно точно не было", - напомнил первый замглавы департамента ЦБ.

В феврале в ЦБ сообщили, что банки возвращают россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15% от общей суммы украденного. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают данные мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.