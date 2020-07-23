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Мошенники весной звонили россиянам на 300% чаще, заявили в ЦБ
Количество телефонных мошеннических звонков россиянам якобы от сотрудников финансовых организаций выросло за март-май на 300% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:36
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика

Мошенники весной звонили россиянам на 300% чаще, заявили в ЦБ

12:36 23.07.2020
159
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество телефонных мошеннических звонков россиянам якобы от сотрудников финансовых организаций выросло за март-май на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
"За период пандемии, март-май месяц, количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось порядка на 300%. Это безумное количество звонков", - сказал он, выступая на Дальневосточном МедиаСаммите.
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При этом Сычев признал, что потери средств за время пандемии были. "Мошенники активно осуществляли операции без согласия истинного владельца средств. Таких операций за период пандемии было порядка 165 тысяч. Сумма этих операций составила порядка 1,5 миллиарда рублей. Но если же говорить по сравнению с предыдущим годом, можно сказать, что роста мошенничества тут совершенно точно не было", - напомнил первый замглавы департамента ЦБ.
В феврале в ЦБ сообщили, что банки возвращают россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15% от общей суммы украденного. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают данные мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.
Ассоциация банков России в начале июля предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками переводы, а также передавать их персональные данные их жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденные средства.
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Артем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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