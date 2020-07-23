Суд заключил под домашний арест гендиректора "Титановой долины"

"Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменить, в удовлетворении ходатайства следователя по особо важным делам… о продлении срока содержания под стражей отказать. Избрать в отношении обвиняемого Кызласова Артемия Игоревича меру пресечение в виде домашнего ареста на срок 2 месяца 25 суток, то есть с 23 июля по 17 октября 2020 года", - объявила судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети.