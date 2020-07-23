Суд заключил под домашний арест гендиректора "Титановой долины"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Ленинский районный суд 15 июля отпустил под залог в размере 2,5 миллиона рублей Кызласова, а обвиняемого в посредничестве при получении взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова – под залог в 1,5 миллиона рублей. Прокуратура и следствие оспорили это решение и ходатайствовали об аресте обвиняемых.
"Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменить, в удовлетворении ходатайства следователя по особо важным делам… о продлении срока содержания под стражей отказать. Избрать в отношении обвиняемого Кызласова Артемия Игоревича меру пресечение в виде домашнего ареста на срок 2 месяца 25 суток, то есть с 23 июля по 17 октября 2020 года", - объявила судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети.
Судья также постановила вернуть внесенный Кызласовым залог в размере 2,5 миллиона рублей.
Ранее в четверг суд отменил залог и заключил под домашний арест и Шилиманова.
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку в размере 2,5 миллиона рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, Шилиманов предложил выступить посредником. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.
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"Титановая долина" – одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли – производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта — 9,5 миллиарда рублей.