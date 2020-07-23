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Парламент Словакии рассмотрит вопрос о недоверии премьеру
Национальный совет (парламент) Словакии по предложению оппозиции рассмотрит в четверг на внеочередном заседании вопрос о недоверии премьеру Игорю Матовичу в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:54
словакия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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словакия, в мире

Парламент Словакии рассмотрит вопрос о недоверии премьеру

10:54 23.07.2020
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CC BY 2.0 / Dennis Jarvis / Slovakia - National CouncilЗдание Национального совета Словацкой Республики
Здание Национального совета Словацкой Республики
CC BY 2.0 / Dennis Jarvis / Slovakia - National Council
ПРАГА, 23 июл – РИА Новости. Национальный совет (парламент) Словакии по предложению оппозиции рассмотрит в четверг на внеочередном заседании вопрос о недоверии премьеру Игорю Матовичу в связи с плагиатом в вузовской дипломной работе, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"В четверг в 10.00 (11.00 мск) начнется внеочередное заседание Национального совета, инициаторами которого являются 37 представителей оппозиционных партий. Депутаты рассмотрят вопрос о плагиаторстве, допущенном премьером Игорем Матовичем при подготовке своей дипломной работы в вузе, а также другие вопросы деятельности главы правительства", - говорится в сообщении.
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После сообщения сетевого издания Dennik N о том, что Матович списал в 1998 году свою дипломную работу в братиславском университете имени Коменского из двух книг, премьер на минувшей неделе в Facebook подтвердил, что действительно использовал при подготовке диплома работы иных авторов. По словам Матовича, в последние два года пребывания в вузе он активно занимался предпринимательством и не уделял внимания учебе, добавив, что сейчас уже не может точно сказать, насколько крупным было присутствие чужих авторов в его дипломной работе.
Премьер также сообщил, что готов отказаться от звания магистра, полученного по итогам учебы в университете. Кроме того, добавил Матович, он готов расстаться и с постом премьера, но лишь после того, как будут реализованы обещания, данные избирателям во время предвыборной парламентской кампании.
Нынешнее правительство Словакии было утверждено парламентом в апреле этого года по итогам парламентских выборов, которые состоялись 29 февраля. Победу на выборах одержала партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), созданная и возглавляемая Матовичем. Помимо ОЛНЛ, в коалицию входят партии "Мы семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Коалиция располагает в парламенте 95 из 150 депутатских мест.
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Ранее в июле местные СМИ выявили плагиат при подготовке дипломных работ также у спикера парламента Бориса Коллара (партия "Мы семья") и главы минобразования Бранислава Грёглинга (партия СиС). Оба политика отказались покинуть в связи с плагиатом свои посты. При этом все партии нынешней правящей коалиции в ходе своих предвыборных парламентских кампаний обещали очистить словацкую политику от коррупции и лжи.
В среду Матович заявил на пресс-конференции, что если парламент выразит ему недоверие, то он уйдет из политики. При этом премьер подчеркнул, что якобы он совершил плагиат в своей дипломной работе неумышленно, думая, что цитирует других авторов в соответствии с действующими правилами.
Оппозиция располагает в парламенте лишь 55 мандатами из 150. Если вопрос о недоверии премьеру не поддержат депутаты из партий правящей коалиции, глава правительства сохранит свой пост.
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