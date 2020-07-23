Парламент Словакии рассмотрит вопрос о недоверии премьеру

ПРАГА, 23 июл – РИА Новости. Национальный совет (парламент) Национальный совет (парламент) Словакии по предложению оппозиции рассмотрит в четверг на внеочередном заседании вопрос о недоверии премьеру Игорю Матовичу в связи с плагиатом в вузовской дипломной работе, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"В четверг в 10.00 (11.00 мск) начнется внеочередное заседание Национального совета, инициаторами которого являются 37 представителей оппозиционных партий. Депутаты рассмотрят вопрос о плагиаторстве, допущенном премьером Игорем Матовичем при подготовке своей дипломной работы в вузе, а также другие вопросы деятельности главы правительства", - говорится в сообщении.

После сообщения сетевого издания Dennik N о том, что Матович списал в 1998 году свою дипломную работу в братиславском университете имени Коменского из двух книг, премьер на минувшей неделе в Facebook подтвердил, что действительно использовал при подготовке диплома работы иных авторов. По словам Матовича, в последние два года пребывания в вузе он активно занимался предпринимательством и не уделял внимания учебе, добавив, что сейчас уже не может точно сказать, насколько крупным было присутствие чужих авторов в его дипломной работе.

Премьер также сообщил, что готов отказаться от звания магистра, полученного по итогам учебы в университете. Кроме того, добавил Матович, он готов расстаться и с постом премьера, но лишь после того, как будут реализованы обещания, данные избирателям во время предвыборной парламентской кампании.

Нынешнее правительство Словакии было утверждено парламентом в апреле этого года по итогам парламентских выборов, которые состоялись 29 февраля. Победу на выборах одержала партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), созданная и возглавляемая Матовичем. Помимо ОЛНЛ, в коалицию входят партии "Мы семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Коалиция располагает в парламенте 95 из 150 депутатских мест.

Ранее в июле местные СМИ выявили плагиат при подготовке дипломных работ также у спикера парламента Бориса Коллара (партия "Мы семья") и главы минобразования Бранислава Грёглинга (партия СиС). Оба политика отказались покинуть в связи с плагиатом свои посты. При этом все партии нынешней правящей коалиции в ходе своих предвыборных парламентских кампаний обещали очистить словацкую политику от коррупции и лжи.

В среду Матович заявил на пресс-конференции, что если парламент выразит ему недоверие, то он уйдет из политики. При этом премьер подчеркнул, что якобы он совершил плагиат в своей дипломной работе неумышленно, думая, что цитирует других авторов в соответствии с действующими правилами.