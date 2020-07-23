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Новое оружие России
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Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят "Ярс"
Новый подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК), который придет на смену стоящего сегодня на вооружении Ракетных войск стратегического назначения ПГРК "Ярс", РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:06
новое оружие россии
россия
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ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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РИА Новости
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353
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россия, pc-24 «ярс» (ракета), ракетные войска стратегического назначения, безопасность

Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят "Ярс"

10:06 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новый подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК), который придет на смену стоящего сегодня на вооружении Ракетных войск стратегического назначения ПГРК "Ярс", вероятно, будет обладать повышенными точностью и дальностью стрельбы, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
"Это должен быть ПГРК с разделяющейся головной частью, как у "Ярса", возможно с ещё большим количеством боевых блоков. При этом перед конструкторами встанет задача увеличения точности стрельбы и полезной нагрузки при сохранении существующих массогабаритных характеристик комплекса, пока же 1,2 тонны остаются для нас пределом. Следовало бы также увеличить дальность стрельбы с 12 тысяч километров как у "Ярса" до 16 тысяч", - сказал он.
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Евсеев отметил, что весь цикл создания нового ракетного комплекса может занять порядка 10 лет, которые потребовались бы для его разработки, создания образцов, строительства соответствующей инфраструктуры и налаживания производства.
По мнению эксперта, Россия в своей военной доктрине должна продолжать делать ставку на гарантированное нанесение ответного удара, даже не ответно-встречного удара.
"Здесь надо понимать, что время нанесения удара США по России баллистическими ракетами с ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими – ред.) составляет 10-12 минут – в нынешних условиях мы просто не успеем нанести ответно-встречный удар, нужно готовиться к глубокому ответному удару", - пояснил собеседник агентства.
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"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Минобороны РФ отмечало, что принятие на вооружение комплекса "Ярс" и его модернизированных вариантов усилит боевые возможности ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания.
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Новое оружие РоссииРоссияPC-24 «Ярс» (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияБезопасность
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