Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят "Ярс"

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новый подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК), который придет на смену стоящего сегодня на вооружении Ракетных войск стратегического назначения ПГРК "Ярс", вероятно, будет обладать повышенными точностью и дальностью стрельбы, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
"Это должен быть ПГРК с разделяющейся головной частью, как у "Ярса", возможно с ещё большим количеством боевых блоков. При этом перед конструкторами встанет задача увеличения точности стрельбы и полезной нагрузки при сохранении существующих массогабаритных характеристик комплекса, пока же 1,2 тонны остаются для нас пределом. Следовало бы также увеличить дальность стрельбы с 12 тысяч километров как у "Ярса" до 16 тысяч", - сказал он.
Евсеев отметил, что весь цикл создания нового ракетного комплекса может занять порядка 10 лет, которые потребовались бы для его разработки, создания образцов, строительства соответствующей инфраструктуры и налаживания производства.
По мнению эксперта, Россия в своей военной доктрине должна продолжать делать ставку на гарантированное нанесение ответного удара, даже не ответно-встречного удара.
"Здесь надо понимать, что время нанесения удара США по России баллистическими ракетами с ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими – ред.) составляет 10-12 минут – в нынешних условиях мы просто не успеем нанести ответно-встречный удар, нужно готовиться к глубокому ответному удару", - пояснил собеседник агентства.
"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Минобороны РФ отмечало, что принятие на вооружение комплекса "Ярс" и его модернизированных вариантов усилит боевые возможности ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания.