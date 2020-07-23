Эксперт рассказал о характеристиках комплекса, которым заменят "Ярс"

"Это должен быть ПГРК с разделяющейся головной частью, как у "Ярса", возможно с ещё большим количеством боевых блоков. При этом перед конструкторами встанет задача увеличения точности стрельбы и полезной нагрузки при сохранении существующих массогабаритных характеристик комплекса, пока же 1,2 тонны остаются для нас пределом. Следовало бы также увеличить дальность стрельбы с 12 тысяч километров как у "Ярса" до 16 тысяч", - сказал он.