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Прибывшие в Киргизию российские медики будут работать в "красной" зоне
Прибывшие в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19 российские медики будут работать в "красной" зоне, сообщил журналистам глава делегации врачей, заместитель... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сооронбай жээнбеков, владимир путин, киргизия, в мире

Прибывшие в Киргизию российские медики будут работать в "красной" зоне

07:45 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице. Архивное фото
БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Прибывшие в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19 российские медики будут работать в "красной" зоне, сообщил журналистам глава делегации врачей, заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов.
"В Киргизии мы пробудем около месяца. За это время мы будем оказывать помощь в организации помощи больным с COVID-19. Также российские специалисты будут работать в "красной" зоне и оказывать практическую помощь в лечении больных", - заявил Кустов.
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По его словам, в состав 5 групп российских специалистов вошли хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных с коронавирусной инфекцией.
Вторая группа российских медиков из Москвы и Уфы в составе 48 человек прибыла в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19 утром в четверг. Как сообщили РИА Новости в Минздраве республики, прибытие делегации стало возможным в рамках ранее достигнутых договоренностей между президентами Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и Российской Федерации Владимиром Путиным.
Минздрав Киргизии уже выразил благодарность правительству РФ за оказываемую помощь. "Сегодня российские специалисты ознакомятся с ситуацией в Киргизии, а начиная с завтрашнего дня начнут свою работу в организациях здравоохранения города Бишкека, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей", - отметил статс-секретарь министерства здравоохранения Киргизии Калысбек Шадыханов.
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В среду в Киргизию прибыл борт Минобороны России с 19 военными медиками на борту. Они разделены на 6 групп и уже помогают киргизским военным врачам в лечении больных COVID-19.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 29 359. Умерли 1123 человека. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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