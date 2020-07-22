Концентрация загрязнителей воздуха в Москве за полгода упала от 11 до 36%

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Снижение от 11 до 36% произошло по загрязнителям воздуха в Снижение от 11 до 36% произошло по загрязнителям воздуха в Москве за полгода, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы в первом полугодии 2020 года средние концентрации основных антропогенных загрязняющих веществ в целом по городу соответствовали установленным нормативам. Также отмечено снижение загрязнения воздуха в Москве по отношению к аналогичному периоду 2019 года... В целом по городу концентрации оксида углерода оказались ниже на 11%, диоксида и оксида азота – на 22%, и диоксида серы – на 36%, взвешенных частиц РМ10 – на 13%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концентрации основных загрязняющих веществ составили: оксида азота – 0,2 ПДКсс (предельно допустимая среднесуточная концентрация), оксид углерода – 0,1 ПДКсс, диоксид серы – менее 0,1 ПДКсс, взвешенные частицы РМ10 – 0,5 ПДКсс, диоксид азота – 0,7 ПДКсс. Случаев высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам не зарегистрировано.

"Вблизи автотрасс средние концентрации не превысили установленных нормативов и составили: по оксиду углерода – 0,15 ПДКсс, оксиду азота – 0,6 ПДКсс, диоксиду азота – 1,0 ПДКсс, диоксиду серы – 0,05ПДКсс. Превышения максимальных разовых концентраций отмечались только по оксиду азота и взвешенным частицам – при ухудшении условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере... В целом вблизи автотрасс концентрации загрязняющих веществ в 1-м полугодии 2020 года снизились на 10-15% по отношению к аналогичному периоду 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в жилых кварталах средние концентрации основных загрязняющих веществ не превысили установленных нормативов и находились в пределах 0,04 – 0,6 ПДКсс. По всем основным загрязняющим веществам в 1-м полугодии отмечено снижение концентраций - по оксиду углерода снижение более 20%, диоксиду серы - более 40%.

"Следует отметить, что снижение уровня загрязнения воздуха произошло на фоне более частой повторяемости неблагоприятных для рассеивания метеоусловий. Метеоусловия оказывают существенное влияние на формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха, так как именно они определяют дальнейшее рассеивание или накопление выбрасываемых загрязняющих веществ. В 1-м полугодии 2020 года отмечено почти вдвое больше дней - 21 с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания выбросов в атмосфере (НМУ). Наиболее часто НМУ в первом полугодии 2020 года отмечались в феврале и марте – 6 и 7 дней. Также рост эпизодов со слабыми условиями рассеивания отмечался в июне, когда в условиях жаркой погоды преимущественно на окраине города в ранние утренние часы происходило накопление загрязняющих веществ", - сообщается в материале.