ОП призвала вынести вопрос о притеснении журналистов в США на уровень ООН

Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде

Российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

"Безусловно, Общественная палата России обратится в "Репортеры без границ" и к Арлему Дезиру, прекрасно понимая, что Дезир в лучшем случае отделается заявлением о том, что он глубоко сожалеет, или скажет, что то, что происходит в Америке, не касается его как представителя ОБСЕ по защите свободы слова. А "Репортеры без границ" - просто для того, чтобы они, наконец, скорректировали положение Соединенных Штатов в их бесконечных индексах свободы слова", - рассказал Малькевич.

Сам общественник, по его словам, готов выносить этот вопрос на Конгресс по свободе слова ЮНЕСКО , который состоится в декабре этого года.

"Глобально, если говорить о позиции России, мне кажется, что не в правозащитные организации нужно обращаться и стучать, а выносить вопрос в целом о притеснении журналистов в Соединенных Штатах на уровень ООН и Совета по правам человека ООН. Более того, все это смотрится абсолютно нелепо, что не только российских, а в принципе журналистов на всех акциях третируют, избивают, но при этом не могут поставить на место зарвавшихся наглецов, погромщиков, мародеров. Вот это тот вопрос, который должен быть в центре внимания мирового сообщества", - добавил Малькевич.