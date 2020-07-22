ОП призвала вынести вопрос о притеснении журналистов в США на уровень ООН

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вопрос о притеснении журналистов в США нужно выносить на уровень ООН, сообщил РИА Новости первый замглавы комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич, отметив, что Общественная палата обратится к "Репортерам без границ" и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру по поводу нападения полицейских в Портленде на съемочную группу Первого канала.
Российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Безусловно, Общественная палата России обратится в "Репортеры без границ" и к Арлему Дезиру, прекрасно понимая, что Дезир в лучшем случае отделается заявлением о том, что он глубоко сожалеет, или скажет, что то, что происходит в Америке, не касается его как представителя ОБСЕ по защите свободы слова. А "Репортеры без границ" - просто для того, чтобы они, наконец, скорректировали положение Соединенных Штатов в их бесконечных индексах свободы слова", - рассказал Малькевич.
Сам общественник, по его словам, готов выносить этот вопрос на Конгресс по свободе слова ЮНЕСКО, который состоится в декабре этого года.
"Глобально, если говорить о позиции России, мне кажется, что не в правозащитные организации нужно обращаться и стучать, а выносить вопрос в целом о притеснении журналистов в Соединенных Штатах на уровень ООН и Совета по правам человека ООН. Более того, все это смотрится абсолютно нелепо, что не только российских, а в принципе журналистов на всех акциях третируют, избивают, но при этом не могут поставить на место зарвавшихся наглецов, погромщиков, мародеров. Вот это тот вопрос, который должен быть в центре внимания мирового сообщества", - добавил Малькевич.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.