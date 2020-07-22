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Осужденного за педофилию главу карельского "Мемориала" освободят в ноябре
Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, получивший 3,5 года колонии по делу о педофилии, выйдет на свободу в ноябре этого... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:46
юрий дмитриев
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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юрий дмитриев, правозащитный центр "мемориал", происшествия

Осужденного за педофилию главу карельского "Мемориала" освободят в ноябре

15:45 22.07.2020 (обновлено: 15:46 22.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, получивший 3,5 года колонии по делу о педофилии, выйдет на свободу в ноябре этого года, сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
"Я посчитал, где-то он должен выйти... в ноябре. То есть ему осталось отбыть 3,5 месяца [с учетом времени, проведенного в СИЗО]", - сказал Ануфриев.
По его словам, Дмитриев оправдан по статьям об изготовлении детского порно, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении запчасти к огнестрельному оружию.
По статье о сексуальном насилии над ребенком Дмитриев признан виновным и получил 3,5 года колонии.
Наручники
3 июля, 22:59
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
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Юрий ДмитриевПравозащитный центр "Мемориал"Происшествия
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