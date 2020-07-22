https://ria.ru/20200722/1574725096.html
Осужденного за педофилию главу карельского "Мемориала" освободят в ноябре
Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, получивший 3,5 года колонии по делу о педофилии, выйдет на свободу в ноябре этого... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:45
2020-07-22T15:46
юрий дмитриев
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий дмитриев, правозащитный центр "мемориал", происшествия