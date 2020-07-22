Глава ПФР рассказал о порядке назначения пенсий

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что сейчас 65% пенсий назначаются без каких-либо усилий со стороны людей.
По его словам, ПФР получает много данных о деятельности граждан в советский период, идет уточнение персонифицированного учета. Но пока для пересчета пенсии надо написать специальное заявление.
"Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами получили эти данные? Мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство. Пока построено таким образом: у нас порядка 77% заявлений уже подается в электронном виде, а без участия человека где-то 65% пенсий назначается", - сказал Топилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что надо стремиться к тому, чтобы выплаты назначались исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда.
Говоря об электронной трудовой книжке, глава ПФР рассказал, что по результатам 5-5,5 месяцев порядка 13,5–14% работающих выбрали именно ее.