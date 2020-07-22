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Глава ПФР рассказал о порядке назначения пенсий
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что сейчас 65% пенсий назначаются без каких-либо усилий со стороны людей. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:22
пенсионный фонд рф
максим топилин
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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пенсионный фонд рф, максим топилин, владимир путин, общество

Глава ПФР рассказал о порядке назначения пенсий

15:22 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что сейчас 65% пенсий назначаются без каких-либо усилий со стороны людей.
По его словам, ПФР получает много данных о деятельности граждан в советский период, идет уточнение персонифицированного учета. Но пока для пересчета пенсии надо написать специальное заявление.
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
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Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году
"Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами получили эти данные? Мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство. Пока построено таким образом: у нас порядка 77% заявлений уже подается в электронном виде, а без участия человека где-то 65% пенсий назначается", - сказал Топилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что надо стремиться к тому, чтобы выплаты назначались исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда.
Говоря об электронной трудовой книжке, глава ПФР рассказал, что по результатам 5-5,5 месяцев порядка 13,5–14% работающих выбрали именно ее.
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