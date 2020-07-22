Глава ПФР рассказал о порядке назначения пенсий

Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

Он отметил, что надо стремиться к тому, чтобы выплаты назначались исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда.