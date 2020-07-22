В Союзе журналистов России рассказали о нападениях полицейских в США

"Атака наших коллег полицейскими в Портленде является, к сожалению, не первой в подобном перечне. Это не первое нападение на российских журналистов, освещающих акции протеста, и в целом по данным на начало текущей недели зафиксировано уже более 500 случаев актов агрессии, неправомочного применения силы, атак со стороны служб правопорядка на журналистов иностранных СМИ, работающих в Штатах", - рассказал Шафир, уточнив, что подсчеты велись с начала протестов в США.