https://ria.ru/20200722/1574713954.html
В Союзе журналистов России рассказали о нападениях полицейских в США
С начала протестов в США зафиксировано уже более 500 случаев агрессии со стороны служб правопорядка в адрес журналистов иностранных СМИ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:44
2020-07-22T13:44
тимур шафир
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портленд
сша
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур шафир, союз журналистов россии, портленд, сша, в мире
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
С начала протестов в США
зафиксировано уже более 500 случаев агрессии со стороны служб правопорядка в адрес журналистов иностранных СМИ, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир
.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде
. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Атака наших коллег полицейскими в Портленде является, к сожалению, не первой в подобном перечне. Это не первое нападение на российских журналистов, освещающих акции протеста, и в целом по данным на начало текущей недели зафиксировано уже более 500 случаев актов агрессии, неправомочного применения силы, атак со стороны служб правопорядка на журналистов иностранных СМИ, работающих в Штатах", - рассказал Шафир, уточнив, что подсчеты велись с начала протестов в США.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.