"Внуково" в ближайшее время вернется к вопросу организации курилок

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" на фоне ситуации с коронавирусом приостановил организацию курилок в терминале, но в ближайшее время вернется к этому вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"В аэропорту "Внуково" организация курительных комнат на фоне коронакризиса была приостановлена, в ближайшее время аэропорт "Внуково" вернется к вопросу обустройства курительных зон в терминале А", - сказали в пресс-службе.

"Говорить о введении отдельных зон для электронных сигарет и вейпов в аэропорту преждевременно, необходимо дождаться принятия поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - добавили в пресс-службе.

СМИ ранее сообщили, что автор закона о возвращении курилок в аэропорты депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в авиагаванях могут быть созданы отдельные курилки для электронных сигарет.

Закон, возвращающий курилки в здания аэропортов, был принят в конце прошлого года. В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.