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"Внуково" в ближайшее время вернется к вопросу организации курилок
Московский аэропорт "Внуково" на фоне ситуации с коронавирусом приостановил организацию курилок в терминале, но в ближайшее время вернется к этому вопросу,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:29
сергей боярский
госдума рф
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей боярский, госдума рф, общество

"Внуково" в ближайшее время вернется к вопросу организации курилок

13:29 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудница клининговой службы проводит уборку в аэропорту Внуково
Сотрудница клининговой службы проводит уборку в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудница клининговой службы проводит уборку в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" на фоне ситуации с коронавирусом приостановил организацию курилок в терминале, но в ближайшее время вернется к этому вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В аэропорту "Внуково" организация курительных комнат на фоне коронакризиса была приостановлена, в ближайшее время аэропорт "Внуково" вернется к вопросу обустройства курительных зон в терминале А", - сказали в пресс-службе.
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"Говорить о введении отдельных зон для электронных сигарет и вейпов в аэропорту преждевременно, необходимо дождаться принятия поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - добавили в пресс-службе.
СМИ ранее сообщили, что автор закона о возвращении курилок в аэропорты депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в авиагаванях могут быть созданы отдельные курилки для электронных сигарет.
Закон, возвращающий курилки в здания аэропортов, был принят в конце прошлого года. В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.
Курение в ряде общественных мест, включая аэропорты, было запрещено в России в 2013-2014 годах, после принятия "антитабачного" закона.
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